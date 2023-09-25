Детский фонд ООН ЮНИСЕФ передал Луцкой громаде электрический минивэн DongFeng M5EV для перевозки детей на инвалидных колясках.

Автомобиль пришел адресно управлению социальной службы семьи, детей и молодежи для улучшения мобильности семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Родословная аккумуляторного автомобиля китайской корпорации DongFeng Motor тянется от классического минивэна Lingzhi M5 с ДВС, являющегося лицензионной копией японской Mitsubishi Delica. В прошлом году DFM провела уже третью модернизацию Lingzhi M5 и добавила в ее линейку электрическую версию, получившую индекс M5EV. Однако не прошло и года, как производитель объявил о модернизации электроминивэна.

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Модель M5EV построена на базе удлиненной версии минивэна длиной 5145 мм и колесной базой – 3000 мм. В моторной нише установлен электродвигатель синхронного типа, развивающий мощность 80 кВт (109 л.с.) и 450 Нм крутящего момента.

В салоне такого автомобиля при необходимости может адресно выехать мультидисциплинарная команда в составе психолога, социального работника, специалиста по социальной работе, юриста и медика. Фото: мэрия Луцка

Что касается энергетического блока, то здесь стоит литий-ионная батарея, которая благодаря последней модернизации возросла в потенциале с 40 до 57 кВт-ч. Это позволило увеличить запас хода до 353 км, а до модернизации было на 153 км меньше.

По словам начальника управления социальных служб для семьи, детей и молодежи Лины Галан, для полноценного и бесперебойного использования минивэна городской совет Луцка приобрел министанцию зарядки.