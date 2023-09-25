Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ передав Луцькій громаді електричний мінівен DongFeng M5EV для перевезення дітей на інвалідних візках.

Автомобіль прийшов адресно управлінню соціальної служби сім’ї, дітей та молоді для покращення мобільності родин, які виховують дітей з інвалідністю.

Родовід акумуляторного автомобіля китайської корпорації DongFeng Motor тягнеться від класичного мінівена Lingzhi M5 з ДВЗ, що є ліцензійною копією японської Mitsubishi Delica. Торік DFM провела уже третю підряд модернізацію Lingzhi M5 та додала до її лінійки електричну версію, що отримала індекс M5EV. Однак не пройшло й року, як виробник оголосив про модернізацію електромінівену.

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Модель M5EV побудована на базі подовженої версії мінівена довжиною 5145 мм та колісною базою – 3000 мм. В моторній ніші встановлено електродвигун синхронного типу, що розвиває потужність 80 кВт (109 л.с.) та 450 Нм крутного моменту.

У салоні такого автомобіля при потребі може адресно виїхати мультидисциплінарна команда у складі психолога, соціального працівника, фахівця із соціальної роботи, юриста та медика. Фото: мерія Луцька

Щодо енергетичного блоку, то тут стоїть літій-іонна батарея, що завдяки останній модернізації зросла в потенціалі з 40 до 57 кВт-год. Це дозволило збільшити запас ходу до 353 кілометрів, а до модернізації було на 153 кілометри менше.

За словами начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліни Галан, для повноцінного та безперебійного використання мінівена Луцька міська рада придбала міністанцію зарядки.