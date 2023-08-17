Шведська SKF повідомила про влучання ракети в її завод у Луцьку.

Шведський виробник підшипників — компанія SKF — повідомив про ураження ракетою його заводу в Луцьку, внаслідок чого загинули троє співробітників. Про це пише Rail.insider із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

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«Минулої ночі (ніч проти 15 серпня, — ред.) стався напад на місто Луцьк в Україні й унаслідок цього постраждав наш завод. Нам дуже сумно підтверджувати, що трьох наших колег убито», — заявив прессекретар SKF Карл Бйорнштам.

Раніше представники української влади повідомили, що внаслідок російських авіаударів по кількох областях України у вівторок, зокрема, ракета влучила у підприємство в Луцьку.

«Волинь. На жаль, унаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства, ще троє поранені. Триває ліквідація наслідків, людям надається вся необхідна допомога», — повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

Карл Бйорнштам сказав, що компанія розгляне наслідки атаки та пошкодження фабрики, але додав, що основна увага зосереджена на працівниках та їхній безпеці.

Згідно з останнім фінзвітом компанії, у SKF в Україні працює майже 1 тис. співробітників. Продажі в Україні у 2022 році становили менше ніж 0,1% від загальних продажів SKF, а на заводі в Луцьку випускається приблизно 0,5% загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.

Водночас у звіті зазначається, що повномасштабне вторгнення РФ на територію України вплинуло і на діяльність SKF. «Через обставини, що склалися, завод в Україні виробляв продукцію в міру можливості, проте на нижчому рівні, ніж зазвичай», — зазначено у документі.

Завод «СКФ Україна» в Луцьку виготовляє роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів.

За даними ресурсу Opendatabot, виручка заводу 2022 року скоротилася на 13,7% до 2021 року — до 1 млрд 708,3 млн грн, чистий прибуток знизився на 31,4%, до 66,52 млн грн. Вартість активів становить 1 млрд 702 млн грн.