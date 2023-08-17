Шведская SKF сообщила о попадании ракеты в ее завод в Луцке.

Шведский производитель подшипников — компания SKF — сообщил о поражении ракетой его завода в Луцке, в результате чего погибли три сотрудника. Об этом пишет Rail.insider со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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«Минувшей ночью (ночь против 15 августа, — ред.) произошло нападение на город Луцк в Украине и в результате пострадал наш завод. Нам очень грустно подтверждать, что три наших коллеги убиты», — заявил пресс-секретарь SKF Карл Бьорнштам.

Ранее представители украинской власти сообщили, что в результате российских авиаударов по нескольким областям Украины во вторник, в частности, ракета попала в предприятие в Луцке.

«Волынь. К сожалению, в результате ракетного удара погибли три работника предприятия, еще трое ранены. Продолжается ликвидация последствий, людям оказывается вся необходимая помощь», – сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба.

Карл Бьорнштам сказал, что компания рассмотрит последствия атаки и повреждения фабрики, но добавил, что основное внимание сосредоточено на работниках и их безопасности.

Согласно последнему финотчету компании, в SKF в Украине работает около 1 тыс. сотрудников. Продажи в Украине в 2022 году составили менее 0,1% от общих продаж SKF, а на заводе в Луцке выпускается примерно 0,5% от общего объема производства SKF в 2022 году.

В то же время, в отчете отмечается, что полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины повлияло и на деятельность SKF. «Из-за сложившихся обстоятельств завод в Украине производил продукцию по мере возможности, однако на более низком уровне, чем обычно», — говорится в документе.

Завод «СКФ Украина» в Луцке производит роликовые и игольчатые подшипники, а также колесные узлы для большегрузных/коммерческих автомобилей.

По данным ресурса Opendatabot, выручка завода в 2022 году сократилась на 13,7% к 2021 году - до 1 млрд 708,3 млн грн, чистая прибыль снизилась на 31,4%, до 66,52 млн грн. Стоимость активов составляет 1 млрд. 702 млн. грн.