За год в Европе был построен 21 завод автомобильной отрасли.

По данным АСЕА, по состоянию на 2022г. на территории Европы работало 322 завода по производству автомобилей, двигателей и аккумуляторов. Это на 21 завод больше, чем в 2021 году.

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Львиная доля предприятий отрасли находится в ЕС – 213 шт. (+19 заводов к показателю 2021 г.).

В пятерку стран с наибольшим количеством таких заводов входят Германия (54), Великобритания (36), РФ (32), Франция (31) и Италия (23).