За рік у Європі було побудовано 21 завод автомобільної галузі.

За даними АСЕА, станом на 2022р. на території Європи працювало 322 заводи з виробництва автомобілів, двигунів та акумуляторів. Це на 21 завод більше, ніж у 2021 р.

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Левова частка підприємств галузі знаходиться у ЄС – 213 шт. (+19 заводів до показника 2021 р.).

До п’ятірки країн з найбільшою кількістю таких заводів входять: Німеччина (54), Великобританія (36), РФ (32), Франція (31) та Італія (23).