Огромное количество блокпостов не только создают неудобства гражданам, но и позволяют полиции выписать немало постановлений о нарушении ПДД. Большинство из выписанных таким образом постановлений являются незаконными.

В связи с боевыми действиями предусмотрено дополнительное основание остановки автомобилей уполномоченными лицами на блокпостах. Это связано с необходимостью выявления «враждебных элементов» или других «угроз для государства».

Читайте также: После общения с полицией на блокпоста можно получить штраф

Однако сотрудники полиции научились использовать остановку на блокпоста для выполнения показателей по количеству составленных постановлений за нарушение ПДД. Останавливают на блокпосту, но ищут нарушения ПДД, не имеющие ничего общего с военным положением и с безопасностью страны.

В частности, на блокпоста проверяют наличие трещин стекла, рисунок протектора шин, наличие техосмотра, использование ремней безопасности, наличие страхового полиса, включение аварийной световой сигнализации после остановки и т.д. То есть их не интересует вопрос обнаружения «вражеских элементов», их цель – наложить административный штраф.

Каковы основания остановки во время военного положения

Свобода передвижения является конституционным правом каждого человека, законно находящегося на территории Украины (статья 33 Конституции). Поэтому остановка автомобиля, требования предъявления документов и оформление нарушений ПДД должны происходить по основаниям и в порядке, предусмотренных Законом.

На сегодняшний день в Украине существует два законных основания для остановки транспортного средства:

из статьи 35 Закона «О национальной полиции» – при наличии нарушений ПДД;

на блокпоста в соответствии с постановлениями КМУ от 29.12.2021 №1455 и 29.12.2021 №1456 – без наличия нарушений ПДД.

Относительно остановки на основании статьи 35 Закона «О национальной полиции»

Требование полицейским остановки транспортного средства и требование предъявить документы могут осуществляться по основаниям, предусмотренным статьей 35 Закона «О национальной полиции».

При этом в статье 35 Закона приведен исчерпывающий перечень оснований остановки, в частности, основным основанием остановки является нарушение ПДД.

В соответствии с пунктом 2.4 ПДД во время остановки на основании статьи 35 Закона водитель должен предъявить водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис. Остановка производится с целью выявления и фиксации нарушений ПДД.

После этого осуществляется рассмотрение дела и вынесение в отношении водителя постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение ПДД (за подтверждение факта нарушений ПДД).

Относительно остановки на блокпосту

Согласно Порядку установления особого режима въезда и выезда, ограничения свободы передвижения граждан, а также движения транспортных средств, утвержденного Постановлением КМУ №1455 от 29.12.2021, блокпост – усиленный контрольно-пропускной пункт, который по решению военного командования временно устанавливается на въезде или выезде с территории, где обустраиваются места для проверки лиц, транспортных средств, багажа и грузов, …».

Согласно пункту 10 Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, при обеспечении мер правового режима военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 29.12.2021 №1456 «уполномоченное лицо вправе останавливать транспортные средства в случае, в частности , проезда транспортных средств через блокпосты и контрольные пункты въезда-выезда».

Согласно пункту 20 Порядка №1455 «меры по контролю въезда/выезда на блокпостах включают: проверку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица; проверку документов, необходимых для осуществления перевозки груза (документов на транспортное средство, документов на груз, путевого листа и т.п.); проведение осмотра транспортного средства…».

Имеет ли право инспектор во время остановки на блокпосту искать нарушения ПДД

Остановка транспортного средства на блокпоста формально правомерна. Однако такая остановка предусматривает предъявление только документов, удостоверяющих личность и регистрации транспортного средства, а также осмотр лица или автомобиля.

Такая остановка не предусматривает предъявления других документов, кроме документов, удостоверяющих личность и свидетельства о регистрации транспортного средства. А также не предполагает выявления и оформления нарушений ПДД.

Следовательно, у работников полиции отсутствуют полномочия выявлять на блокпосту нарушения ПДД и оформлять постановления за нарушение ПДД (например, за отсутствие страхового полиса). Такие действия инспекторов не соответствуют закону.