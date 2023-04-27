Величезна кількість блокпостів не тільки створюють незручності громадянам, але й дають можливість поліції виписати чимало постанов про порушення ПДР. Більшість з виписаних таким чином постанов є незаконними.

У зв’язку з бойовими діями передбачено додаткову підставу зупинки автомобілів уповноваженими особами на блокпостах. Це пов’язано з необхідністю виявлення «ворожих елементів» чи інших «загроз для держави».

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Однак, працівники поліції навчились використовувати зупинку на блокпосту для виконання показників за кількістю складених постанов за порушення ПДР. Зупиняють на блокпосту, але шукають порушення ПДР, які не мають нічого спільного з воєнним станом і з безпекою країни.

Зокрема, на блокпосту перевіряють наявність тріщин скла, малюнок протектора шин, наявність техогляду, використання ременів безпеки, наявність страхового полісу, увімкнення аварійної світлової сигналізації після зупинки тощо. Тобто їх не цікавить питання виявлення «ворожих елементів», їхня мета накласти адміністративний штраф.

Які є підстави зупинки під час воєнного стану

Свобода пересування є конституційним правом кожної людини, котра законно перебуває на території України (стаття 33 Конституції). Тому зупинка автомобіля, вимоги пред’явлення документів і оформлення порушень ПДР повинні відбуватись на підставах та в порядку, передбачених Законом.

На сьогодні в Україні існує дві законні підстави для зупинки транспортного засобу:

на підставі статті 35 Закону «Про національну поліцію» – при наявності порушень ПДР;

на блокпосту відповідно до постанов КМУ від 29.12.2021 №1455 та 29.12.2021 №1456 – без наявності порушень ПДР.

Щодо зупинки на підставі статті 35 Закону «Про національну поліцію»

Вимога поліцейським зупинки транспортного засобу та вимога пред’явити документи може здійснюватися на підставах, передбачених статтею 35 Закону «Про національну поліцію».

При цьому, у статті 35 Закону наведено вичерпний перелік підстав зупинки, зокрема основною підставою зупинки є порушення ПДР.

Відповідно до пункту 2.4 ПДР під час зупинки на підставі статті 35 Закону водій повинен пред’явити посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб та страховий поліс. Зупинка здійснюється з метою виявлення та фіксації порушень ПДР.

Після цього, здійснюється розгляд справи і винесення відносно водія постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення ПДР (за підтвердження факту порушень ПДР).

Щодо зупинки на блокпосту

Згідно з Порядком встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, а також руху транспортних засобів, затвердженого Постановою КМУ №1455 від 29.12.2021, «блокпост – посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на в`їзді чи виїзді з території, на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, …».

Відповідно до пункту 10 Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2021 №1456 «уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби в разі, зокрема, проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в`їзду-виїзду».

Згідно з пунктом 20 Порядку №1455 «заходи з контролю в`їзду/виїзду на блокпостах включають: перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи; перевірку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу (документів на транспортний засіб, документів на вантаж, дорожнього листа тощо); проведення огляду транспортного засобу …».

Чи має право інспектор під час зупинки на блокпосту шукати порушення ПДР

Зупинка транспортного засобу на блокпосту формально правомірна. Однак така зупинка передбачає пред’явлення лише документів, що посвідчують особу та про реєстрацію транспортного засобу, а також огляд особи чи автомобіля.

Така зупинка не передбачає пред’явлення інших документів, окрім документів, що посвідчують особу та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. А також не передбачає виявлення та оформлення порушень ПДР.

Отже, у працівників поліції відсутні повноваження виявляти на блокпосту порушення ПДР та оформляти постанови за порушення ПДР (наприклад за відсутність страхового полісу). Такі дії інспекторів є такими, що не відповідають закону.