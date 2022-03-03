Об этом предупредил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам: “не оставляйте массово свои авто возле железнодорожного вокзала!”

Оттуда продолжается эвакуация женщин и детей поездами. Подвозят людей. Сейчас брошенные машины, которые блокируют подъезд к вокзалу, службы эвакуируют на соседние улицы – Жилянскую, Саксаганского и другие.

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Но военная администрация предупреждает, что бесконтрольно оставленные на Привокзальной площади автомобили, которые блокируют проезд и быструю эвакуацию, могут быть конфискованы на нужды обороны и защиты Киева.

Поэтому не оставляйте свои машины там, где они мешают!