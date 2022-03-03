Про це попередив мер Києва Віталій Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян: “не залишайте масово свої авто біля залізничного вокзалу!”

Звідти триває евакуація жінок і дітей потягами. Підвозять людей. Зараз покинуті автівки, які блокують під’їзд до вокзалу, служби евакуюють на сусідні вулиці – Жилянську, Саксаганського та інші.

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Але військова адміністрація попереджає, що безконтрольно залишені на Привокзальній площі авто, які блокують проїзд і швидку евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони й захисту Києва.

Тому не залишайте свої автівки там, де вони заважають!