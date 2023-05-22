Культовый Nissan Skyline GT-R, ранее участвовавший в спортивных соревнованиях, пострадал от состоявшегося на прошлой неделе ракетного удара вблизи Хмельницкого. Раритетный спорткар поврежден и нуждается в ремонте.

В Хмельницком жертвой ракетного обстрела стал раритетный Nissan Skyline GT-R, подготовленный для соревнований по стритрейсингу.



На автомобиль посыпались обломки стены ангара, в котором он стоял. Это стало причиной повреждения заднего крыла и бампера, а соседние машины вообще завалило. Так что японцу, можно сказать, повезло, сообщают в ТопЖир.

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Под удар попал Nissan Skyline GT-R34 в редкой версии V-Spec 2. Таких купе изготовили всего 1855 единиц. От стандартных эта машина отличается карбоновым капотом, увеличенными задними тормозами и измененной отделкой салона.

Под капотом Nissan Skyline GT-R34 V-Spec 2 стоит знаменитая 2,6-литровая турбошестерка RB26DETT. В стоке она выдавала 280 л.с., позволяла разгоняться до 100 км/ч за 4,9 с, максимальная скорость составляла 250 км/ч.

Технические характеристики Nissan Skyline GT-R (R34) V-Spec 2