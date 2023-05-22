Культовый Nissan Skyline GT-R, ранее участвовавший в спортивных соревнованиях, пострадал от состоявшегося на прошлой неделе ракетного удара вблизи Хмельницкого. Раритетный спорткар поврежден и нуждается в ремонте.
В Хмельницком жертвой ракетного обстрела стал раритетный Nissan Skyline GT-R, подготовленный для соревнований по стритрейсингу.
На автомобиль посыпались обломки стены ангара, в котором он стоял. Это стало причиной повреждения заднего крыла и бампера, а соседние машины вообще завалило. Так что японцу, можно сказать, повезло, сообщают в ТопЖир.
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Под удар попал Nissan Skyline GT-R34 в редкой версии V-Spec 2. Таких купе изготовили всего 1855 единиц. От стандартных эта машина отличается карбоновым капотом, увеличенными задними тормозами и измененной отделкой салона.
Под капотом Nissan Skyline GT-R34 V-Spec 2 стоит знаменитая 2,6-литровая турбошестерка RB26DETT. В стоке она выдавала 280 л.с., позволяла разгоняться до 100 км/ч за 4,9 с, максимальная скорость составляла 250 км/ч.
Технические характеристики Nissan Skyline GT-R (R34) V-Spec 2
- Привод: 4WD
- Мощность: 280 л.с/400 Нм
- Объем двигателя: 2.6 л (RB26DETT)
- Трансмиссия: 6-ти ступенчатая механическая
- Разгон 0-100: 4.9 с
- Максимальная скорость: 250 км/ч
- Расход топлива: ≈ 12.3 л/100 км
- Время выпуска: 1999 – 2002 годы
- Масса: 1540 кг.