Культовий Nissan Skyline GT-R, який раніше брав участь у спортивних змаганнях, постраждав від ракетного удару поблизу Хмельницького, який відбувся на минулому тижні. Раритетний спорткар пошкоджений та наразі потребує ремонту.

У Хмельницькому жертвою ракетного обстрілу став раритетний Nissan Skyline GT-R, який був підготовлений для змагань у стрітрейсінгу.



На автомобіль посипались уламки від стіни ангару, в якому він стояв. Це стало причиною пошкодження заднього крила та бамперу, а от сусідні машини взагалі завалило. Так що японцю, можна сказати, пощастило, повідомляють в ТопЖир.

Також цікаво як захистити авто від обстрілів

Під удар попав Nissan Skyline GT-R34 у рідкісній версії V-Spec 2. Таких купе виготовили всього 1855 одиниць. Від стандартних ця машина відрізняється карбоновим капотом, збільшеними задніми гальмами та зміненим оздобленням салону.

Під капотом Nissan Skyline GT-R34 V-Spec 2 стоїть знаменита 2,6-літрова турбошістка RB26DETT. У стоці вона видавала 280 к.с., дозволяла розганятися до 100 км/год за 4,9 с , максимальна швидкість становила 250 км/год.

Технічні характеристики Nissan Skyline GT-R (R34) V-Spec 2