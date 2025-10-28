Отечественный производитель спецтранспорта получил возможность перерабатывать авто пяти брендов

Сертификат дает право официально выполнять полный цикл производства автомобилей на базе брендов Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles и Jeep, а также доступ к технической поддержке и документации производителя, сообщается на его ФБ-странице.

"Для получения сертификата нужно было соответствовать 140 пунктам-требованиям в 12 различных категориях: разработка продукции в соответствии с пожеланиями клиента, производство полного цикла, контроль качества готовой продукции, наличие послепродажного обслуживания и многое другое", – говорится в комментарии Stellantis Ukraine.

Предприятие создает для образовательных, социальных, медицинских учреждений, правоохранительных, банковских структур современный специализированный транспорт. Фото: ВИДИ Юникомерс

Напомним, в активе компании "ВИДИ Юникомерс" уже есть более 2,2 тысячи переоборудованных автомобилей. В основном это кареты экстренной скорой медицинской помощи, инкассаторские машины для банковских учреждений, курьерский транспорт, бронированные легковушки, специализированные "лаборатории на колесах" и тому подобное.