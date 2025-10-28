Вітчизняний виробник спецтранспорту отримав можливість переробляти авто пʼяти брендів

Сертифікат надає право офіційно виконувати повний цикл виробництва автомобілів на базі брендів Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles та Jeep, а також доступ до технічної підтримки та документації виробника, повідомляється на його ФБ-сторінці.

"Для отримання сертифіката потрібно було відповідати 140 пунктам-вимогам у 12 різних категоріях: розробка продукції відповідно до побажань клієнта, виробництво повного циклу, контроль якості готової продукції, наявність післяпродажного обслуговування та багато іншого", – йдеться у коментарі Stellantis Ukraine.

Підприємство створює для освітніх, соціальних, медичних закладів, правоохоронних, банківських структур спеціалізований транспорт. Фото: ВІДІ Юнікомерс

Нагадаємо, в доробку компанії "ВІДІ Юнікомерс" вже є понад 2,2 тисячі переобладнаних автомобілів. В основному це карети екстреної швидкої медичної допомоги, інкасаторські машини для банківських установ, кур’єрський транспорт, броньовані легковики, спеціалізовані "лабораторії на колесах" тощо.