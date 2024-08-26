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Отечественный робот-транспортер BoarTAC получил паспорт

Минобороны сообщило, что к эксплуатации в войсках допущен беспилотный многоцелевой транспортер отечественного производства BoarTAC.
Минобороны выписало допуск для фронтовой эксплуатации транспортеру BoarTAC - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

BoarTAC является отечественной разработкой

Валентин Ожго
logo27 августа, 21:23
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Роботизированный транспортер переднего края BoarTAC имеет дистанционное управление и на тестировании в реальных условиях боевой зоны показал хорошие результаты. Об этом говорится на сайте МО Украины.

Кроме довольно мощных ходовых характеристик, достигаемых благодаря широким гусеницам с большими грунтозацепами, он имеет еще и хорошую грузоподъемность.

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В реальных условиях на гусеничной платформе он способен перевозить почти два центнера поклажи – боекомплект, продукты, воду, или транспортировать раненого. Благодаря сцепному устройству транспортер может тянуть за собой прицеп, в том числе специальные носилки для эвакуации покалеченного пулями или обломками воина в тыл.

Дистанционно управляемый оператором универсальный многоцелевой транспортер может выполнять минирование переднего края, выступать огневой точкой, поскольку есть возможность установки на платформе пулеметного или гранатометного модуля для огневого поражения врага.

#Военная техника #Фото #Aвтоновинки #Новости