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Вітчизняний робот-транспортер BoarTAC отримав паспорт

Міноборони повідомило, що до експлуатації у військах допущено безпілотний багатоцільовий транспортер вітчизняного виробництва BoarTAC.
Міноборони виписало допуск для фронтової експлуатації транспортеру BoarTAC - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

BoarTAC є вітчизняною розробкою

Валентин Ожго
logo27 серпня, 21:23
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Роботизований транспортер переднього краю BoarTAC має дистанційне керування і на тестуванні в реальних умовах бойової зони показав гарні результати. Про це йдеться на сайті МО України.

Окрім доволі потужних ходових характеристик, що досягаються завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачіпками, він має ще й гарну вантажність.

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В реальних умовах на гусеничній платформі він спроможний перевозити майже два центнери поклажі – боєкомплект, харчі, воду, або ж транспортувати пораненого. Завдяки зчіпному пристрою транспортер може тягнути за собою причіп, у тому числі спеціальні ноші для евакуації покаліченого кулями чи уламками воїна в тил.

Дистанційно керований оператором універсальний багатоцільовий транспортер може виконувати мінування переднього краю, виступати вогневою точкою, оскільки є можливість встановлення на платформі кулеметного чи гранатометного модуля для вогневого ураження ворога.

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