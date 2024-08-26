Вітчизняний робот-транспортер BoarTAC отримав паспорт

Роботизований транспортер переднього краю BoarTAC має дистанційне керування і на тестуванні в реальних умовах бойової зони показав гарні результати. Про це йдеться на сайті МО України.

Окрім доволі потужних ходових характеристик, що досягаються завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачіпками, він має ще й гарну вантажність.

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В реальних умовах на гусеничній платформі він спроможний перевозити майже два центнери поклажі – боєкомплект, харчі, воду, або ж транспортувати пораненого. Завдяки зчіпному пристрою транспортер може тягнути за собою причіп, у тому числі спеціальні ноші для евакуації покаліченого кулями чи уламками воїна в тил.

Дистанційно керований оператором універсальний багатоцільовий транспортер може виконувати мінування переднього краю, виступати вогневою точкою, оскільки є можливість встановлення на платформі кулеметного чи гранатометного модуля для вогневого ураження ворога.