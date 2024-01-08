В Минобороны сообщили о завершении государственных испытаний самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ" и кодификации почти полтора десятка образцов вооружений и военной техники.

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк уточнил, что кодификацию такого количества ВВТ осуществлено в течение первой недели 2024 года. Таким образом оборонное ведомство подчеркнуло переход на быстрые темпы принятия решений по новым образцам вооружения и техники и их допуску к эксплуатации.

Среди роботизированных систем, БПЛА, средств РЭБ, инженерной техники, модернизированных версий ББМ, упомянуто о кодификации мобильного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ" на базе бронированной гусеничной машины.

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Кодификация дает право заключать соглашения с производителем оружия на поставку его в войска. Под упомянутый самоходный ПТРК разработаны украинские управляемые ракеты с различными типами боевых частей.

У этой машины длительный путь от разработки до серийного производства. Это – доработанная версия советского комплекса "Штурм-С". Она была в разработке еще три года назад, о чем в видеосюжете рассказывал Defense Express. Модель в 2021 году на шасси МТ-ЛБ прошла предварительные испытания. Государственная комиссия признала их успешными, поскольку появилось много усовершенствований.

Оптико-прицельная станция ОПСН-І видит на расстоянии 14 километров. Скриншот из видео

В нынешней версии "Штурм-СМ" еще больше усовершенствован, ПТРК избавился от недостатков своего предшественника. Как рассказывают эксперты ОО "Украинский милитарный центр", модернизированный отечественный "Штурм-СМ" получил на вооружение управляемую ракету РК-2П "Барьер-П" от КБ "Луч" с дальностью поражения 7 километров. Для системы прицеливания используется отечественная оптико-прицельная станция ОПСН-І.

Новая ракета "Барьер" РК-2П. Фото: Defense Express

Отмечается, что ОПСН-І визуального наблюдения, выбора и сопровождения цели наводчиком определяет дальность до цели, формирует на программной основе лазерного информационного поля управления противотанковой ракетой. Дальность тепловизионного канала для обнаружения цели составляет 14,5 км. Три цифровые многофункциональные цветные камеры с 20-кратной оптикой определяют цели на расстоянии до 12,5 км, а лазерным каналом можно управлять ракетой на 7 км

Правда, когда такие модернизированные ПТРК "Штурм-СМ" поступят в войска, не сообщается.