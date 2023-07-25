В Украине появились гусеничные боевые машины пехоты собственного производства, родословная которых тянется еще с 60-х годов прошлого века.

С уверенностью можно сказать, что это все-таки Made in Ukraine, поскольку для БМП использована ходовая база бронированного тягача МТ-ЛБа, который разрабатывали и производили на Харьковском тракторном заводе. Сегодня на его основе специалисты одного из бронетанковых заводов страны создали полноценную машину пехоты.

Речь о серийном производстве пока не идет. Эксперты специализированного портала Militarnyi склоняются к мнению, что версия БМП на классической базовой машине, на которой по последним разработкам размещали еще и дистанционно управляемые боевые модули БМ-7 "Парус", выпущена в упрощенной версии уже в период военного положения. В качестве аргумента проводится мнение, что на одном из боевых модулей отсутствует пусковая установка для противотанковых ракет "Стугна-П".

В оригинальной версии модуль БМ-7 также оснащен автоматическим 30-миллиметровым орудием ЗТМ-1, пулеметом ПКТ и автоматическим гранатометом КБА-117. Управление боевой системой выведено на пульт управления, расположенный в десантном отделении или на месте командира машины в передней части салона.

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Эксперты обращают внимание, что боевые машины, судя по фото, также претерпели улучшение в части бронирования. Осовремененная МТ-ЛБа в БМП-версии получила комплект дополнительной бронезащиты, улучшающей прочность 7-мм бортов МТ-ЛБу, которые раньше могли защитить только от автоматных пуль и легких осколков.

МТ-ЛБ с боевым модулем БМ-7, июль 2023 года. Источник: Militarnyi Videonews

Напомним, одно время на этой платформе строили 122-миллиметровую самоходную артустановку 2С1, более известную под названием "Гвоздика". В целом же на этой основе делалось до сотни всевозможных версий с надстройками, фронтальными и кормовыми навесками инженерного, огневого назначения, транспортировки живой силы или имущества и даже командно-штабные машины. Многие техники из вышеперечисленного исполнения используются и поныне.

В июне 2023 года, отмечают эксперты упомянутого портала, подобная техника, но с другим боевым модулем, засветилась в колонне из шести машин, вероятнее всего, где-то на полигоне.

Модернизированные украинские бронетранспортеры МТ-ЛБ, июнь 2023 года. Источник: Militarnyi Videonews