В Україні з'явилися гусеничні бойові машини піхоти власного виробництва, родовід яких тягнеться ще з 60-х років минулого століття.

З упевненістю можна сказати, що це все-таки Made in Ukraine, оскільки для БМП використано ходову базу броньованого тягача МТ-ЛБу, який розробляли та виготовляли на Харківському тракторному заводі. Сьогодні на його основі спеціалісти одного з бронетанкових заводів країни зробили повноцінну машину піхоти.

Мова про серійне виробництво поки не йде. Експерти спеціалізованого порталу Militarnyi схиляються до думки, що версію БМП на класичній базовій машині, на якій за останніми розробками розміщували ще й дистанційно керовані бойові модулі БМ-7 “Парус”, випущено у спрощеній версії уже в період воєнного стану. Як аргумент проводиться думка, що на одному з бойових модулів відсутня пускова установка для протитанкових ракет “Стугна-П”.

В оригінальній версії модуль БМ-7 також оснащений автоматичною 30-мілімітровою гарматою ЗТМ-1, кулеметом ПКТ та автоматичним гранатометом КБА-117. Управління бойовою системою виведено на пульт керування, що знаходиться у десантному відділенні або на місці командира машини в передній частині корпусу.

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Експерти звертають увагу, що бойові машини, судячи з фото, також зазнали покращення в частині бронювання. Осучаснена МТ-ЛБу в БМП-версії отримала комплект додаткового бронезахисту, що покращує міцність 7-мм бортів МТ-ЛБу, котрі раніше могли захистити лише від автоматної кулі та легких уламків.

МТ-ЛБу з бойовим модулем БМ-7, липень 2023 року. Джерело: Militarnyi Videonews

Нагадаємо, у свій час на цій платформі будували 122-мілімітрову самохідну артустановку 2С1, більше відому під назвою “Гвоздика”. А загалом на цій основі робилося до сотні усіляких версій з надбудовами, фронтальними і кормовими навісками інженерного, вогневого призначення, транспортування живої сили чи майна і навіть командно-штабні машини. Багато техніки з перерахованого вище виконання використовуються й понині.

У червні 2023 року, зазначають експерти згаданого порталу, подібна техніка, але з іншим бойовим модулем, засвітилася у колоні із шести машин, найімовірніше десь на полігоні.

Модернізовані українські бронетранспортери МТ-ЛБу, червень 2023 року. Джерело: Militarnyi Videonews