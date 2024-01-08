В Міноборони повідомили про завершення державних випробувань самохідного протитанкового ракетного комплексу "Штурм-СМ" та кодифікацію майже півтора десятка зразків озброєнь і військової техніки.

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк уточнив, що кодифікацію такої кількості ОВТ здійснено впродовж першого тижня 2024 року. Таким чином оборонне відомство підкреслило перехід на швидкі темпи прийняття рішень щодо нових зразків озброєння і техніки та їх допуску до експлуатації.

З-поміж роботизованих систем, БПЛА, засобів РЕБ, інженерної техніки, модернізованих версій ББМ, згадано про кодифікацію мобільного протитанкового ракетного комплексу "Штурм-СМ" на базі броньованої гусеничної машини.

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Кодифікація надає право укладати угоди з виробником зброї на постачання її у війська. Під згаданий самохідний ПТРК розроблено українські керовані ракети з різними типами бойових частин.

У цієї машини довготривалий шлях від розробки до серійного виробництва. Це – доопрацьована версія радянського комплексу "Штурм-С". Вона була в розробці ще три роки тому, про що у відеосюжеті розповідав Defense Express. Модель у 2021 році на шасі МТ-ЛБ пройшла попередні випробування. Державна комісія визнала їх успішними, оскільки з’явилося багато удосконалень.

Оптико-прицільна станція ОПСН-І бачить на відстані 14 кілометрів. Скриншот з відео

У нинішній версії "Штурм-СМ" ще більше удосконалено, ПТРК позбувся недоліків свого попередника. Як розповідають експерти ГО "Український мілітарний центр", модернізований Вітчизняний "Штурм-СМ" отримав на озброєння керовану ракету РК-2П "Бар’єр-П" від КБ «Луч» з дальністю ураження 7 кілометрів. Для системи прицілювання використовується вітчизняна оптико-прицільна станція ОПСН-І.

Нова ракета "Бар'єр" РК-2П. Фото: Defense Express

Зазначається, що ОПСН-І візуального спостереження, вибору і супроводу цілі навідником визначає дальність до цілі, формує на програмній основі лазерного інформаційного поля управління протитанковою ракетою. Дальність тепловізійного каналу для виявлення цілі становить 14,5 км. Три цифрові багатофункціональні кольорові камерами з 20-кратною оптикою визначають цілі на відстані до 12,5 км, а лазерним каналом можна керувати ракетою на 7 км

Щоправда, коли такі модернізовані ПТРК "Штурм-СМ" надійдуть у війська, не повідомляється.