Больше подержанных автомобилей в Украину везут из Евросоюза, несколько меньшее количество машин попадает из США.

В прошлом году украинцы привезли из-за границы более 600 тысяч подержанных легковушек. Этот показатель оказался рекордным для украинского авторынка. Большинство машин в 2021 году импортировали из стран Европейского Союза, а доля машин из Америки оказалась вдвое меньше. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали динамику импорта и определили страны, из которых украинцы привозят машину с пробегом.

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В Сервисных центрах МВД номерные знаки в 2021 году впервые получили 533 тысяч авто с пробегом. Разницу между фактически растаможенными и зарегистрированными легковушками можно объяснить разницей во времени между таможенным оформлением и постановкой на учет. Иногда очередь растягивается на несколько недель или месяцев, потому часть автомобилей, оформленных в декабре, получила номерные знаки уже в январе 2022 года.

Также часть машин регулярно привозят под разборку, то есть для дальнейшего разукомплектования на запчасти. Регистрировать такие авто нет никакого смысла, поэтому количество импортируемых авто в статистике Гостаможслужбы всегда несколько больше, чем количество впервые зарегистрированных машин в Сервисных центрах МВД.

Пиком импорта подержанных авто из-за границы оказался период июля-ноября, когда шла «легализация» так называемых «евроблях». Таких машин оформили более 86 тысяч. Абсолютное их большинство было привезено из стран Евросоюза, поэтому наибольшая часть "европейцев" была зафиксирована именно в этот период – 78% в октябре.

Динамика импорта подержанных легковых автомобилей по регионам экспорта в 2021 году

Однако по окончании периода льготного таможенного оформления доля автомобилей из Европы уменьшилась незначительно и остановилась на отметке 73%. Для сравнения, в январе 2021 года доля автомобилей с ЕС была на уровне 49%, а в феврале – 59%. Доля машин из стран Америки составила 41% в январе и 22% в декабре. Таким образом, с начала года доля машин из ЕС выросла и по итогам 2021 года составляет 65,8% от общего количества (397 тысяч машин).

Машин из стран Америки, в которые вошли США, Канада и Мексика, было 27% (163 тысячи в количественном измерении). Из других стран украинцы привезли 44 тысячи автомобилей, что составило 7,2% от общего количества.

Структура импорта подержанных легковых автомобилей по регионам экспорта в 2021 году

Известность машин из Европы обусловлена, в первую очередь, географическим положением Украины. Привезти авто из Европы быстрее и проще, чем доставить из Америки. Кроме того, в Европе гораздо больше шансов купить "не битую" машину.

Покупатели "американских" машин видят для себя другие преимущества – "свежий" год, выгодную цену, меньший пробег и богатую комплектацию. Однако на каждый товар есть свой покупатель, а мы лишь констатируем факт: импорт подержанных автомобилей из Европы вдвое превышает импорт из Америки, а доля машин из других стран невелика.

Самые популярные страны, в которых украинцы покупали подержанные автомобили в 2021 году