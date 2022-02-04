За первый месяц 2022 года украинцы зарегистрировали 31,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Такое количество регистраций почти на четверть превысило показатель января прошлого года, и оказалось в 6 раз больше январского объема продаж новых легковых авто, сообщает Укравтопром.

Читайте также: В Украине вторичный рынок автомобилей сократился на четверть

Более половины этих машин (52%) были оборудованы бензиновыми двигателями. В то же время доля дизельных авто составила 37%, автомобилей с ГБО – 7%, на электромобили и гибриды пришлось 4% впервые зарегистрированных в январе легковушек с пробегом.

Самым популярным подержанным автомобилем стал Renault Megane. За месяц украинцы зарегистрировали 2174 авто этой модели. Второй результат у Volkswagen Golf-1917 растаможенных и зарегистрированных Гольфов. На третьем месте Volkswagen Passat, в январе на украинские номера перешел 1791 Пассат. Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели стали 1460 украинцев. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1088 ед.