За перший місяць 2022 року українці зареєстрували 31,6 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Така кількість реєстрацій майже на чверть перевищила показник січня минулого року, та виявилась у 6 разів більшою за січневий обсяг продажів нових легкових авто, повідомляє Укравтопром.

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Більше половини цих машин (52%) були обладнані бензиновими двигунами. Водночас частка дизельних авто склала 37%, автомобілів з ГБО – 7%, на електромобілі та гібриди припало 4% вперше зареєстрованих у січні легковиків з пробігом.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем став Renault Megane. За місяць українці зареєстрували 2174 авто цієї моделі. Другий результат у Volkswagen Golf – 1917 розмитнених і зареєстрованих Гольфів. На третьому місці Volkswagen Passat, у січні на українські номери перейшов 1791 Пассат. Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі стали 1460 українців. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1088 од.