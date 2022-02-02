У січні 2022 року вторинний ринок автомобілів суттєво скоротився. Головні причини: політична невизначеність, сезонний спад, подорожчання авто закордоном та зростання цін на розмитнення.

Перший місяць 2022 не видався успішним для українського автомобільного ринку. За підсумками січня зафіксовано падіння як внутрішніх перепродажів, так й імпорту вживаних легковиків з-за кордону. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували динаміку, визначили причини падіння ринку та склали рейтинг найпопулярніших вживаних авто.

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Загалом у січні на вторинному ринку українці купили 111,8 тис. шт. легкових авто з пробігом. З цього числа — 79,4 тис. внутрішні перепродажі, 32,4 тис. — перші реєстрації легковиків, що прибули із-за кордону.

У порівнянні із січнем 2021 року, загальний об’єм ринку зріс на 22,5%.

У порівнянні з попереднім місяцем (груднем 2021 року) загальний обсяг ринку знизився на 25,3%. Імпорт вживаних авто впав більше (на 34%), внутрішні перепродажі — менше (на 21%). Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку зменшилася із 32,8% до 29%.



Динаміка вторинного автомобільного ринку України протягом січня 2021 року — січня 2022 року

Серед причин негативної динаміки ринку у січні 2022 року варто виділити:

Період «свят». Сезонне падіння продажів у перший місяць року спостерігається щоразу.

Подорожчання вживаних автомобілів за кордоном та складнощі з їх купівлею через дефіцит. Українці ще не звикли до вищих цін та не готові переплачувати. Цікаво, що при цьому ціни на внутрішньому ринку майже не змінилися.

Здорожчання вартості розмитнення вживаних авто. Хоч офіційно закони не змінювалися, імпортні автомобілі з пробігом митниця почала оцінювати дорожче. Як наслідок, зросли суми податків, які потрібно платити при митному оформленні. Як наслідок — об’єми імпорту суттєво впали.

Загальна невизначеність на ринку. Коли немає впевненості у завтрашньому дні, покупку автомобіля відкладають, а бізнес робить «паузу». Впливає на це як інформація про загрозу можливого військового вторгнення, так і подорожчання вживаних авто за кордоном, а також і проблеми з визначенням митної вартості імпортних авто.

Найпопулярніші моделі, внутрішні перепродажі

Рейтинг найпопулярніших вживаних автомобілів на внутрішньому ринку від місяця до місяця майже не змінюється. Вподобання українців продовжують залишатися стабільними.

Перша п’ятірка найпопулярніших легковиків січня повторює підбірку грудня. У другій половині топ-10 відбулися лише незначні зміни, найпомітніша з яких — падіння продажів Skoda Fabia на дві сходинки. Проте жодна модель за підсумками місяця не вибула з рейтингу.

Середній вік автомобілів на внутрішньому ринку у січні 2022 року склав 14,8 року.

Найпопулярніші вживані авто серед внутрішніх перепродажів у січні 2022 року

Lanos & Sens* — 3 243

Volkswagen Passat — 2 995

Skoda Octavia — 2 563

Volkswagen Golf — 1 930

ВАЗ 2109/99 — 1 754

Renault Megane — 1 327

Ford Focus — 1 299

Opel Astra — 1 153

Chevrolet Aveo — 1 107

Skoda Fabia — 1 091

Найпопулярніші моделі, ввезені з-за кордону

Попри падіння обсягів імпорту авто з пробігом, вподобання українців під час купівлі вживаного автомобіля з-за кордону виявилися стабільними. Рейтинг найпопулярніших вживаних авто з-за кордону повністю повторює статистику грудня, з однією невеликою зміною: Renault Scenic обігнав Ford Focus.

Середній вік імпортованих легковиків з пробігом у січні 2022 року склав 11,3 року.

Найпопулярніші вживані авто, ввезені з-за кордону у січні 2022 року