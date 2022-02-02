В январе 2022 года вторичный рынок автомобилей существенно сократился. Главные причины: политическая неопределенность, сезонный спад, подорожание авто за границей и рост цен на растаможку.

Первый месяц 2022 года не показался успешным для украинского автомобильного рынка. По итогам января зафиксировано падение как внутренних перепродаж, так и импорта подержанных легковушек из-за границы. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали динамику, определили причины падения рынка и составили рейтинг самых популярных подержанных авто.

Читайте также В Украине рынок подержанных автомобилей достиг почти миллиона автомобилей

В январе на вторичном рынке украинцы купили 111,8 тыс. шт. легковых автомобилей с пробегом. Из этого числа — 79,4 тыс. внутренних перепродаж, 32,4 тыс. — первые регистрации прибывших из-за рубежа легковых автомобилей.

По сравнению с январем 2021 года общий объем рынка вырос на 22,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2021 года) общий объем рынка снизился на 25,3%. Импорт подержанных авто упал больше (на 34%), внутренние перепродажи – меньше (на 21%). Доля импорта подержанных автомобилей в структуре вторичного рынка уменьшилась с 32,8% до 29%.

Динамика вторичного автомобильного рынка Украины в течение января 2021 года - января 2022 года.

Среди причин негативной динамики рынка в январе 2022 года следует выделить:

Период «праздников». Сезонное падение продаж в первый месяц года наблюдается каждый раз.

Подорожание подержанных автомобилей за границей и сложности с их покупкой из-за дефицита. Украинцы еще не привыкли к более высоким ценам и не готовы переплачивать. При этом цены на внутреннем рынке почти не изменились.

Подорожание стоимости растаможки подержанных автомобилей. Хотя официально законы не изменялись, импортные автомобили с пробегом таможня стала оценивать подороже. Как следствие выросли суммы налогов, которые нужно платить при таможенном оформлении. Как следствие, объемы импорта существенно упали.

Общественная неопределенность на рынке. Когда нет уверенности в завтрашнем дне, покупку автомобиля откладывают, а бизнес совершает «паузу». Влияет на это как информация об угрозе возможного военного вторжения, так и подорожание подержанных автомобилей за границей, а также и проблемы с определением таможенной стоимости импортных автомобилей.

Самые популярные модели, внутренние перепродажи

Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей на внутреннем рынке от месяца до месяца почти не меняется. Предпочтения украинцев продолжают оставаться стабильными.

Первая пятерка самых популярных легковушек января повторяет подборку декабря. Во второй половине топ-10 произошли лишь незначительные изменения, самое заметное из которых – падение продаж Skoda Fabia на две строчки. Однако ни одна модель по итогам месяца не выбыла из рейтинга.

Средний возраст автомобилей на внутреннем рынке в январе 2022 составил 14,8 года.

Самые популярные подержанные автомобили среди внутренних перепродаж в январе 2022 года

Lanos & Sens* - 3 243

Volkswagen Passat - 2 995

Skoda Octavia - 2 563

Volkswagen Golf - 1 930

ВАЗ 2109/99 - 1 754

Renault Megane - 1 327

Ford Focus - 1 299

Opel Astra - 1 153

Chevrolet Aveo - 1 107

Skoda Fabia - 1 091

Самые популярные модели, ввозимые из-за границы

Несмотря на падение объемов импорта авто с пробегом, предпочтения украинцев при покупке подержанного автомобиля из-за границы оказались стабильными. Рейтинг самых популярных подержанных авто из-за рубежа полностью повторяет статистику декабря, с одним небольшим изменением: Renault Scenic обогнал Ford Focus.

Средний возраст импортируемых легковушек с пробегом в январе 2022 составил 11,3 года.

Самые популярные подержанные автомобили, ввезенные из-за рубежа в январе 2022 года