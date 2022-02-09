Найбільше вживаних автомобілів в Україну везуть з Євросоюзу, дещо менша кількість машин потрапляє з США.

Минулого року українці привезли з-за кордону понад 600 тисяч вживаних легковиків. Цей показник виявився рекордним для українського авторинку. Більшість машин у 2021 році імпортували з країн Європейського Союзу, а частка машин з Америки виявилася удвічі меншою. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували динаміку імпорту та визначили країни, з яких українці привозять авто з пробігом.

Читайте також: За січень в Україну імпортували майже 32 тисячі вживаних авто

У Сервісних центрах МВС номерні знаки у 2021 році вперше отримали 533 тисячі авто з пробігом. Різницю між фактично “розмитненими” та зареєстрованими легковиками можна пояснити різницею в часі між митним оформленням та постановкою на облік. Інколи черга розтягується на кілька тижнів або місяців тому частина автомобілів, оформлених у грудні, отримала номерні знаки вже у січні 2022 року.

Також частину машин регулярно привозять “під розборку”, тобто для подальшого розукомплектування на запчастини. Реєструвати такі авто немає ніякого сенсу, тому кількість імпортованих авто у статистиці Держмитслужби завжди дещо більша, ніж кількість вперше зареєстрованих машин у Сервісних центрах МВС.

Піком імпорту вживаних авто з-за кордону виявився період липня-листопада, коли тривала «легалізація» так званих “євроблях”. Таких машин оформили понад 86 тисяч. Абсолютна їх більшість була привезена з країн Євросоюзу, тому найбільша частка “європейців” була зафіксована саме в цей період — 78% у жовтні.



Динаміка імпорту вживаних легкових авто за регіонами експорту у 2021 році

Проте після закінчення періоду пільгового митного оформлення частка автомобілів з Європи зменшилася не суттєво та зупинилася на позначці 73%. Для порівняння, у січні 2021 року частка авто з ЄС була на рівні 49%, а в лютому — 59%. Частка машин з країн Америки становила 41% у січні та 22% в грудні. Таким чином, з початку року частка машин з ЄС зросла та за підсумками 2021 року становить 65,8% від загальної кількості (397 тисяч машин).

Машин з країн Америки, куди увійшли США, Канада та Мексика, було 27% (163 тисячі в кількісному вимірі). З інших країн українці привезли 44 тисячі авто, що склало 7,2% від загальної кількості.



Структура імпорту вживаних легкових авто за регіонами експорту у 2021 році

Популярність машин з Європи зумовлена, у першу чергу, географічним положенням України. Привезти авто з Європи — швидше та простіше, ніж доставити з Америки. Окрім того, в Європі значно більше шансів купити “не биту” машину.

Покупці “американських” машин бачать для себе інші переваги — “свіжий” рік, вигідну ціну, менший пробіг і багату комплектацію. Проте на кожен товар є свій покупець, а ми лише констатуємо факт: імпорт вживаних авто з Європи вдвічі перевищує імпорт з Америки, а частка машин з інших країн невелика.

Найпопулярніші країни, в яких українці купували вживані авто у 2021 році