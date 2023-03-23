Скоро в "Дія" можно будет не только поделиться техпаспортом с другим человеком, но и отменить шеринг авто онлайн.

Сейчас в приложении "Дия" можно назначить ответственного пользователя – человека, который пользуется автомобилем и в случае нарушения ПДД и фиксации этого факта на камеру, будет оплачивать штрафы вместо владельца авто. Но вскоре в приложении появится возможность отмены шеринга авто онлайн.

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Сейчас идет тестирование новой услуги. Присоединяйтесь к бета-тесту, если вы:

владелец автомобиля и пользуетесь шерингом авто;

надлежащий пользователь, которому пошерли машину;

имеете Действие. Подпись;

Принять участие в бета-тесте должны два человека — владелец авто и водитель, назначенный надлежащим пользователем.

Напоминаем, что у одного транспортного средства может быть только один пользователь.