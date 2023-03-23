Невдовзі в «Дії» можна буде не лише поділитися техпаспортом з іншою людиною, а й скасувати шеринг авто онлайн.

Зараз у додатку «Дія» можна призначити відповідального користувача – людину, яка користується автомобілем і у випадку порушення ПДР та фіксації цього факту на камеру, буде оплачувати штрафи замість власника авто. Але невдовзі у додатку з’явиться можливість скасувати шеринг авто онлайн.

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Зараз триває тестування нової послуги. Бажаючі можуть долучитись до бета-тесту, якщо ви:

власник автомобіля і користуєтеся шерингом авто;

належний користувач, якому пошерили автівку;

маєте Дія.Підпис;

Взяти участь в бета-тесті мають дві людини — власник авто та водій, якого призначили належним користувачем.

Нагадуємо, що в одного транспортного засобу може бути лише один належний користувач.