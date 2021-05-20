Раскладные тенты предлагаются для эко-дружественных моделей Mini Cooper SE Countryman ALL4 и Mini Cooper SE.

Пандемия принесла много изменений в нашу жизнь и одна из них – рост популярности автомобильного кемпинга. Компании, продающие кемпинговые прицепы и автофургоны, отчитываются о значительной активности покупателей, но еще более популярными стали автомобильные палатки на крышу.

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Чаще всего палатки на крышу предназначены для больших или по крайней мере среднегабаритных машин – скажем, Land Rover Defender или Toyota Tacoma. Но как насчет более экологичного варианта?

Батарейный Mini Cooper SE и плагин-гибрид Mini Countryman SE предлагают рейлинги на крыше, что является ключевой основой для палатки на крыше. Пользуясь этой функцией, Mini предлагает две разных палатки на крышу в обновленном списке фирменных аксессуаров.

Любителям природы лучше не заезжать слишком далеко от цивилизации, поскольку Cooper SE имеет лишь 180 километров электрического пробега на одном заряде. В свою очередь, плагин-гибрид Countryman SE предлагает лишь 27 километров пробега на электроэнергии, но имеет еще и бензиновый двигатель, поэтому может обойтись без сети.

Фото: фирменные палатки на крышу от Mini / BMW Group