Розкладні тенти пропонуються для еко-дружніх моделей Mini Cooper SE Countryman ALL4 та Mini Cooper SE.

Пандемія принесла багато змін у наше життя і одна з них – зростання популярності автомобільного кемпінгу. Компанії, що продають кемпінгові причепи та автофургони, звітують про значну активність покупців, але ще більш популярними стали автомобільні намети на дах.

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Найчастіше намети на дах призначаються для великих або принаймні середньогабаритних машин – скажімо, Land Rover Defender чи Toyota Tacoma. Але як щодо більш екологічного варіанту?

Батарейний Mini Cooper SE та плагін-гібрид Mini Countryman SE пропонують рейлінги на даху, що є ключовою основою для намету на даху. Користуючись цією функцією, Mini пропонує два різні намети на дах в оновленому списку фірмових аксесуарів.

Любителям природи краще не заїжджати надто далеко від цивілізації, оскільки Cooper SE має лише 180 кілометрів електричного пробігу на одному заряді. Своєю чергою, плагін-гібрид Countryman SE пропонує лише 27 кілометрів пробігу на електроенергії, але має ще й бензиновий двигун, тож може обійтись без мережі.

Фото: фірмові намети на дах від Mini / BMW Group