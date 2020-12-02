Субкомпактный хэтчбек Mitsubishi Mirage 2014 выпуска намотал на одометре 414 тысяч миль, пережил шесть холодных снежных зим, работая на благо семьи, и ни разу не сломался.

Джерри и Дженис Хуот из Миннесоты называют свой хэтчбек "Пурпурная победа" и очень любят его за надежность и экономичность, а также за милую внешность, которая радует окружающих. Хотя автомобиль все еще на ходу, супруги решили обменять его у дилера на новый Mitsubishi Mirage.

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Хоутсы приобрели свой "Мираж" в 2014 году по программе трейд-ин, обменяв на него свой старый автомобиль марки Cadillac, поскольку им был нужен экономичный транспорт. Хотя Mitsubishi не сообщает, какую модель Хоутсы обменяли, для них это в любом случае был выгодный обмен, поскольку Mirage потребляет 6,3 литра топлива на 100 км в городе, 5,3 литра – на трассе и 5,9 в смешанном цикле .

"Прямо посередине выставочного зала был этот маленький фиолетовый "Мираж", который потреблял всего 5,9 литров бензина. Я раньше ездила на Outlander Sport и Montero Sport, и любила их, так что это казалось хорошим выбором. В тот день мы ехали домой на "Мираже", прямо из выставочного зала автосалона", – рассказала Дженис Mitsubishi.

"Дженис проехала на нем первые 7000 миль или около того, но когда наступила зима, она захотела полноприводный автомобиль, поэтому пересела на Mitsubishi Outlander Sport 2015 года. Но потом я начал использовать "Мираж" для своего бизнеса. Я курьер. Я доставляю образцы из кабинетов различных врачей в лаборатории, поэтому все время езжу вверх и вниз по штату и по городу в Миннеаполисе. “Мираж” никогда не пасовал. Я даже смог выъехать из нашего гравийного подъезда посреди зимы, когда соседские машины застревали в снегу".

По словам Хуотсов, Mirage нуждался лишь в двух заслуживающих внимания ремонтов на пути к 414 тысячам милям, замене стартера между 200 и 300 тысячами миль и новом комплекте колесных подшипников через некоторое время после 150 тысяч. Оба из которых, по их словам, были решены по расширенной гарантии. Кроме этого, автомобиль нуждался только регулярного планового ТО.