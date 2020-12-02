Субкомпактний хетчбек Mitsubishi Mirage 2014 року випуску намотав на одометрі 414 тисяч миль, пережив шість холодних сніжних зим, працюючи на благо родини, і жодного разу не зламався.

Джеррі та Дженіс Хуот з Міннесоти називають свій хетчбек “Пурпурова перемога” і дуже люблять його за надійність та економічність, а також за милу зовнішність, що тішить оточуючих. Хоча автомобіль все ще на ходу, подружжя вирішило обміняти його у дилера на новий Mitsubishi Mirage.

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Хоутси придбали свій “Міраж” у 2014 році за програмою трейд-ін, обмінявши на нього свій старий автомобіль марки Cadillac, оскільки їм був потрібен економічніший транспорт. Хоча Mitsubishi не повідомляє, яку модель Хоутси обміняли, для них це в будь-якому разі був вигідний обмін, оскільки Mirage споживає 6,3 літри пального на 100 км у місті, 5,3 літри – на трасі і 5,9 у змішаному циклі.

“Прямо посередині виставкового залу був цей маленький фіолетовий “Міраж”, який споживав лише 5,9 літрів бензину. Я раніше мала Outlander Sport та Montero Sport, і любила їх, так що це здавалося хорошим вибором. Того дня ми їхали додому на “Міраж”, прямо з виставкового залу автосалону”, – розповіла Дженіс Mitsubishi.

“Дженіс проїхала на ньому перші 7000 миль або близько того, але коли настала зима, вона захотіла повнопривідний автомобіль, тому пересіла на Mitsubishi Outlander Sport 2015 року. Але потім я почав використовувати “Міраж”для свого бізнесу. Я кур'єр. Я доставляю зразки з кабінетів різних лікарів у лабораторії, тому весь час їзжу вгору і вниз по штату та по місту в Міннеаполісі. Міраж ніколи не пасував. Я навіть зміг виїхати з нашого гравійного під’їзду посеред зими, коли сусідські машини застрягали в снігу”.

За словами Хуотсів, Mirage потребував лише двох заслуговуючих уваги ремонтів на шляху до 414 000 миль: заміна стартера між 200 і 300 тисячами миль і новий комплект колісних підшипників через деякий час після 150 тисяч. Обидва з яких, за їх словами, були вирішені за розширеною гарантією. Окрім цього, автомобіль потребував лише регулярного планового ТО.