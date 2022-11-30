Автовладелец оставил в автомобиле наушники AirPods, обладающие функцией отслеживания их местонахождения.

Случай произошел в городке Вир, штат Нью-Гэмпшир, США. Автовладелец Майк Маккормак оставил машину заведенной и ключами, чтобы взять в доме бутылку воды. Злоумышленники увидели легкую добычу и угнали автомобиль.

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Найти автомобиль помогли наушники, лежавшие в этом автомобиле. AirPods от Apple оснащены поддержкой приложения Find My для iPhone, которая позволяет аксессуарам отправлять данные о местонахождении в режиме реального времени на телефон владельца.

В результате Маккормак использовал приложение, показавшее, где находятся наушники, то есть угнанный автомобиль, в режиме реального времени. Полиции удалось отследить автомобиль, и на основе информации, предоставленной свидетелями и камер наблюдения, копы арестовали двоих подозреваемых.

Машину вернули владельцу, однако полиция призвала всех водителей никогда не оставлять свои машины заведенными и с незапертой дверью.