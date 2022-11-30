Автовласник залишив в автомобілі навушники AirPods, які мають функцію відстеження їх місцезнаходження.

Випадок стався у містечку Вір, штат Нью-Гемпшир, США. Автовласник Майк Маккормак залишив машину заведеною і ключами, щоб взяти в будинку пляшку води. Зловмисники побачили легку здобич та викрали автомобіль.

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Знайти автомобіль допомогли навушники, які лежали в цьому авто. AirPods від Apple оснащені підтримкою програми Find My для iPhone, яка дозволяє аксесуарам надсилати дані про місцезнаходження в режимі реального часу на телефон власника.

У результаті Маккормак використав додаток, який показав, де знаходяться навушники, тобто викрадений автомобіль, у режимі реального часу. Поліції вдалося відстежити автомобіль, і на основі інформації, наданої свідками та камер спостереження, копи заарештували двох підозрюваних.

Машину повернули власнику, однак поліція закликала всіх водіїв ніколи не залишати свої машини заведеними та з незамкненими дверима.