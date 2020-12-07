Водитель обвиняет в этом навигационную систему.

Навигационные программы, такие как Google Maps, Waze или Apple Maps, – это инструменты нового поколения, позволяющие нам значительно легче маневрировать в трафике и быстрее добраться до пункта назначения, но не стоит всецело полагаться на электронику.

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Электроника сложна и полна множества деталей, которые могут выйти из строя, спровоцировав системную ошибку. В результате навигационное приложение может привести в чистое поле или на лесную поляну, если слепо следовать его указаниям.

Именно это случилось с 26-летней Хайди Тран и ее 28-летним приятелем Энди Нгуеном, которые путешествовали на арендованном внедорожнике из Сиэтла в город Гленвуд. Пара провела двое суток, застряв в снегу на лесной дороге. Автомобиль ехал по указаниям, предоставленным навигационным приложением, его название не разглашается.

Семьи потерпевших сообщили о них местному шерифу, однако правоохранители не смогли связаться с Хайди или Энди, а поиски смогли начать только в понедельник. По словам местных правоохранителей, в районе не было сотового сигнала, из-за чего пострадавшие не смогли самостоятельно связаться со службой экстренной помощи или, по крайней мере, выяснить, где они находятся.

Хорошая новость заключается в том, что водителю удалось экономно использовать горючее для обогрева машины, а с собой пара имела достаточно еды, поэтому обоих нашли и привезли в город невредимыми и без надобности в медицинской помощи.