Водій звинувачує у цьому навігаційну систему.

Навігаційні програми, такі як Google Maps, Waze або Apple Maps, – це інструменти нового покоління, що дозволяють нам значно легше маневрувати у трафіку та швидше дістатися до пункту призначення, але не варто всеціло покладатись на електроніку.

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Електроніка складна і сповнена безліччю деталей, які можуть вийти з ладу, спровокувавши системну помилку. В результаті навігаційний додаток може привести у чисте поле чи на лісову галявину, якщо сліпо слідувати його вказівкам.

Саме це трапилось із 26-річною Хайді Тран та її 28-річним приятелем Енді Нгуєном, які одорожували на орендованому позашляховику з Сіетла до міста Гленвуд. Пара провела дві доби, застрягши в снігу на лісовій дорозі. Автомобіль їхав за вказівками, наданими навігаційним додатком, його назва не розголошується.

Родини потерпілих повідомили про них місцевому шерифу, однак правоохоронці не змогли зв’язатися з Хайді або Енді, а пошуки змогли розпочати лише в понеділок. За словами місцевих правоохоронців, в районі не було стільникового сигналу, через що потерпілі не змогли самостійно зв’язатися зі службою екстреної допомоги або, принаймні, з’ясувати, де вони перебувають.

Хороша новина полягає в тому, що водієві вдалося ощадливо використовувати пальне для обігріву машини, а з собою пара мала достатньо їжі, тож обох знайшли і привезли в місто неушкодженими і без потреби в медичній допомозі.