На примере нескольких наиболее харизматичных армейских автомобилей мы покажем, почему их сделали именно такими.

Эти суровые, рожденные войной конструкции – самые честные автомобили. Они показывают, каким мог быть автомобиль, если бы создатели не тратили средства потребителя на соревнования маркетологов: стиль, дизайн, блютузы, сервоприводы… И на самом деле они красивы – в своей рациональности и преданности тому суровому делу, для которого они созданы.

Понятие дизайна часто чуждо конструкторам военной техники. В любом случае проектировщики подчиняют экстерьер чисто армейским законам. (На фото Praga V3S)

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ДАЗ-485 (1950 – 1962 гг.)

Вид этого вездехода, имевшего еще и имя БАВ, не только удивителен, но даже непонятен. Но все становится на свои места, если знать, что это амфибия, вполне успешно перевозящая на борту 2900 кг груза. То есть его массивный и необычной формы корпус – это практически катер, который скрестили с автомобильным шасси.

Вездеход БАВ с виду тяжелый и неуклюжий. Но амфибиям иначе нельзя: для заданной плавучести требуется большой объем корпуса.

Машина отличалась высокой проходимостью по бездорожью (как никак привод 6х6), так и в условиях волнения на водоемах. Например, во время испытаний на Черном море ДАЗ-485 успешно преодолел Керченский пролив в настолько сильный шторм, что катерам ВМФ запретили выходить в море для сопровождения амфибии.

Между прочим, ДАЗ расшифровывается как Днепропетровский автомобильный завод – машину спроектировали и испытывали в Днепре, где выпустили и небольшую первую партию.

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M809 Series (1969 – 1982 гг.)

Одна из массовых американских армейских машин называется красиво – тактический грузовик, но выглядит она не столь ярко.

Некоторые сугубо армейские грузовики кажутся поврежденными или полуразобранными. Но такова правда военной жизни: стиль – ничто, функциональность – все.

Машина перевозит 5 т груза по бездорожью и 10 т – по асфальту, при этом конструкция максимально упрощена – для того чтобы ее могли эксплуатировать, уж извините, малограмотные водители, а ремонт можно было осуществлять в полевых условиях. Поскольку создавался грузовик помимо прочего и для поставок в слаборазвитые страны.

Поэтому панели капота, кабины и крыльев плоские, а многих нет совсем. Часть агрегатов оставлена ​​неприкрытыми, чтобы облицовка не мешала преодолению бездорожья. Иногда машины серии М809 получали кабину с жесткой крышей, но красоты это не прибавляло. Скорее наоборот.

ТПК (ЛуАЗ-967)

Даже при всей нашей любви к этому транспортеру украинского производства назвать его красивым мы не можем. Форму его трудно охарактеризовать каким-то словом: сзади это похоже на лодку или на понтон, спереди – массивный, как пузырь, нарост моторного отсека, а по бокам привязана пара металлических досок.

Плавающий ЛуАЗик создавали на протяжении многих лет, так что у конструкторов была возможность создать такой кузов, как надо: малозаметный, плавающий, вместительный.

На самом деле на экстерьер повлияли амфибийные возможности ЛуАЗика, а еще расшифровка названия: транспортер переднего края. То есть, это машина, которая должна работать буквально вплотную к линии фронта. Поэтому там, где только можно, ее максимально занизили (сохранив фантастический клиренс 285 мм), а борта "салона" так вообще сделали многофункциональными. Мало того, что они отбрасываются наружу-вниз, как у грузовика, так еще они снимаются и превращаются в трапы, по которым машина может преодолеть препятствие вроде окопа. Третья функция бортов – это дополнительные емкости для воды или горючего: открутив пробку, внутрь каждого борта-трапа можно залить 10 л жидкости.

Renault TRM 700-100 (с 1993 г.)

Папа Карло справился бы лучше, но конструкторы кабины этого французского тягача его не пригласили. Как ни странно, эта большая и мощная машина, так сказать, шла в комплекте с французским танком Leclerc – в качестве тягача для перевозки его от места одного боя к месту другого.

Кубическая конструкция из плоских панелей вместо привычной кабины – типичный вариант для современных грузовиков чисто армейского назначения: так дешевле и легче ремонтировать.

Конструкторы получили задачу сделать такую ​​кабину, чтобы кроме водителя в ней размещалось четыре танкиста. Место для собаки и стильный дизайн не заказывались, поэтому конструкторы Рено ограничились примитивными бортами и плоским стеклом. Известно ведь, что кубическая форма является наиболее вместительной, когда речь идет об автомобиле. Кстати, вертикальное расположение "лобовухи" объясняется требованиями маскировки: такое стекло не бликует и не демаскирует машину при наблюдении с дрона или самолета.

В завершение – наш глубокий респект этим машинам за то, что они имеют все необходимое для участия в боевых действиях и обороны страны, отданной под их защиту. Ведь благодаря им, таким некрасивым и суровым, и воюющим на них бойцам, остальные граждане имеют возможность пользоваться более комфортным транспортом.

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