Канцелярия Киевсовета зарегистрировала проект постановления о расширении прав и обязанностей инспекторов парковки.

Если депутаты столицы примут документ, инспекторам разрешат штрафовать водителей за превышение скорости и нарушение некоторых других ПДД. Какие приборы они будут использовать для этого, пока неизвестно.

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Инспектор будет иметь право принимать решение о направлении транспортного средства на штрафплощадку. Конечно, если будут признаки нарушения правил остановки и парковки. Сейчас для этого эвакуаторщикам нужен полицейский.

Кроме того, инспектор парковки получит возможность фиксировать все вышеперечисленные и другие нарушения с помощью технических средств фотографирования и видеозаписи. Отснятый материал должен служить доказательной базой при обжаловании решений, принятых уполномоченным лицом КМДА.