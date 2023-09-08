Канцелярія Київради зареєструвала проєкт постанови про розширення прав та обов’язків інспекторів паркування.

Якщо депутати столиці приймуть документ, інспекторам дозволять штрафувати вогдіїв за перевищення швидкості та порушення деяких інших ПДР. Які прилади вони будуть для цього використовувати, наразі невідомо.

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Інспектор матиме право приймати рішення про направлення транспортного засобу на штрафмайданчик. Звичайно, якщо будуть ознаки порушення правил зупинки та паркування. Зараз для цього евакуаторникам потрібен поліцейський.

Окрім цього, інспектор паркування отримає можливість фіксувати усі вище перераховані та інші порушення за допомогою технічних засобів фотографування і відеозапису. Відзнятий матеріал має слугувати доказовою базою при оскарженні рішень, прийнятих уповноваженою особою КДМА.