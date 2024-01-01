Пассажиров в электромобилях чаще тошнит: известна причина

Многими электромобилями можно управлять только одной педалью газа – когда ее отпускаешь, машина притормаживает самостоятельно. Это интересная особенность для водителя, однако для пассажиров подобный тип езды может вызвать тошноту и укачивание, утверждают в ABC News.

"Рекуперация электромобиля может привести к тому, что некоторые люди будут чувствовать себя плохо, – говорит Джон Фолькер, бывший редактор Green Car Reports и соавтор Car and Driver. – Сильное рекуперативное торможение, которое возвращает максимальную энергию, может вызвать укачивание. Существует специальная методика для водителей, которая модулирует движение на электромобиле... водители должны ее использовать".

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Фолькер сказал, что по крайней мере дважды чувствовал тошноту, когда ехал на заднем сиденье Tesla. "Водители не знали, как модулировать сильное рекуперационное торможение Tesla", – вспоминает он.

Эд Ким, президент и главный аналитик AutoPacific, сказал, что Tesla являются "худшими нарушителями", потому что они могут быть "очень резкими в динамике разгона и торможения".

"Большинство автопроизводителей настраивают дроссельные заслонки на электромобиле таким образом, чтобы подчеркнуть мощность, но побочный эффект заключается в том, что некоторым пассажирам сложно это пережить. Водитель должен быть очень осторожными с тем, как использовать педаль газа", – сказал Ким.

Электромобили имеют огромный крутящий момент – вы нажимаете на педаль газа, и эта штука просто взлетает. Резкая подача мощности может вызвать беспокойство у некоторых людей. Если вы также установите очень высокое рекуперативное торможение, автомобиль сначала устремится вперед и так же сильно качнется назад.

Доктор Ди Верре, ЛОР из Техаса, утверждает, что укачивание в электромобилях "это настоящая проблема". Верре отметил, что отсутствие звука в электромобиле также может ухудшить впечатление пассажиров, особенно тех, кто уже склонен к укачиванию.

"Мозг создает модель того, чего он ожидает в определенных ситуациях, - говорит врач – в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания вы слышите обороты двигателя и понимаете, что кто-то нажимает на педаль газа. Автомобиль движется вперед. В электромобиле слуховые и визуальные сигналы не соответствуют модели, которой вы на самом деле движетесь".

Пассажиры более восприимчивы к головокружению и тошноте в электромобиле, чем водители, особенно когда они сидят на заднем сиденье.

Чтобы уменьшить укачивание пассажиров, специалисты рекомендуют несколько вещей. Во первых, следует установить эко-режим у своих электромобилей, чтобы сделать дроссель менее чувствительным. Это поможет стилю вождения стать более спокойным.

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Регенерационное торможение разное для каждого электромобиля, и некоторые транспортные средства могут быть лучше, чем другие. Однако если пассажиров часто укачивает, надо полностью выключить систему рекуперации. Это не очень сильно повлияет на пробег электромобиля, зато салон останется чистым после поездки.

Но самая главная причина поездок, в которых тошнит пассажира – это водитель. Если он будет ездить более плавно, проблем не должно быть.