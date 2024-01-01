Пасажирів в електромобілях частіше нудить: відома причина

Багатьма електромобілями можна керувати лише однією педаллю газу – коли її відпускаєш, машина пригальмовує самостійно. Це цікава особливість для водія, однак для пасажирів подібний тип їзди може викликати нудоту та заколисування, стверджують у ABC News.

“Рекуперація електромобіля може призвезти до того, що деякі люди почуватимуть себе погано, — говорить Джон Фолькер, колишній редактор Green Car Reports і співавтор Car and Driver. – Сильне рекуперативне гальмування, яке повертає максимальну енергію, може спричинити заколисування. Існує спеціальна методика для водіїв, яка модулює рух на електромобілі... водії повинні її використовувати”.

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Фолькер сказав, що принаймні двічі відчував нудоту, коли їхав на задньому сидінні Tesla. "Водії не знали, як модулювати сильне рекупераційне гальмування Tesla", - згадує він.

Ед Кім, президент і головний аналітик AutoPacific, сказав, що Tesla є "найгіршими порушниками", тому що вони можуть бути "дуже різкими в динаміці розгону та гальмування".

“Більшість автовиробників налаштовують дросельні заслінки на електромобілі таким чином, щоб підкреслити потужність, але побічний ефект полягає в тому, що деяким пасажирам складно це пережити. Водій повинен бути дуже обережними з тим, як використовувати педаль газу», – сказав Кім.

Електромобілі мають величезний крутний момент — ви натискаєте на педаль газу, і ця штука просто злітає. Різка подача потужності може викликати занепокоєння у деяких людей. Якщо ви також встановите дуже високе рекуперативне гальмування, автомобіль спочатку кинеться вперед і так само сильно хитнеться назад.

Доктор Ді Верре, ЛОР з Техасу, стверджує, що заколисування в електромобілів “це справжня проблема”. Верре зазначив, що відсутність звуку в електромобілі також може погіршити враження пасажирів, особливо тих, хто вже схильний до заколисування.

“Мозок створює модель того, чого він очікує в певних ситуаціях, — говорить лікар – в автомобілях з двигуном внутрішнього згоряння ви чуєте оберти двигуна й розумієте, що хтось натискає на педаль газу. Автомобіль рухається вперед. В електромобілі слухові та візуальні сигнали не відповідають моделі, якою ви насправді рухаєтеся”.

Пасажири більш сприйнятливі до запаморочення та нудоти в електромобілі, ніж водії, особливо коли вони сидять на задньому сидінні.

Щоб зменшити заколисування пасажирів, фахівці рекомендують кілька речей. По перше, слід встановити еко-режим у своїх електромобілів, щоб зробити дросель менш чутливим. Це допоможе стилю водіння стати більш спокійним.

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Регенераційне гальмування різне для кожного електромобіля, і деякі транспортні засоби можуть бути кращими, ніж інші. Однак якщо пасажирів часто заколисує, треба повністю вимкнути систему рекуперації. Це не дуже сильно вплине на пробіг електромобіля, натомість салон залишиться чистим після поїздки.

Але найголовніша причина поїздок, в яких нудить пасажира – це водій. Якщо він їздитиме більш плавно, проблем не має бути.