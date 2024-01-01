В медустанови України почали надходити електромобілі: кому і для чого

Як йдеться в повідомленні МОЗ України, електромобілі MG4 закуплено в рамках спільного проєкту з World Bank Ukraine «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine). І хоча в час масового відключення електроенергії це для декого може виглядати трохи дивним рішенням, докорів бути не повинно через кілька позитивних факторів.

По-перше, це екологічно чистий альтернативний і порівняно дешевий вид транспорту. В автосалоні Morris Garages на Кільцевій столиці за MG4 просять 999,6 тис. грн.

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В інших автосалонах хетчбеки такого класу від світових брендів в дизельній та бензинових версіях коштують за мільйон гривень. Акумуляторна машина з електродвигуном 54 кВт та 8 АКПП 2023 р.в. продається за 1 350 500 грн, а цьогорічна ще дорожча - 1 378 100 грн.

По-друге, чи не вперше за 10 років автомобілі в Україні купуються за цільовим призначенням для забезпечення медичних працівників первинної ланки, які потребують додаткової мобільності в роботі, пов’язаної з виїздом до пацієнтів. Є сподівання, що електромобілі потраплять саме для забезпечення роботи сімейних лікарів, вузькоспеціалізованих медиків та патронажних медсестер, а не для обслуговування директорів медичних закладів.

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По-третє, перебої з постачанням електроенергії притаманні піковим годинам навантаження, вночі потреби падають і фіксується навіть її надлишок. Саме тому зарядка акумуляторів не буде проблемною, а за нічним тарифом ще й дешевшою.

Поїздка такого електромобіля буде економічно виправданою і майже удвічі дешевше від класичного авто з ДВЗ, оскільки MG4 має лише задній привід з одним електромотором потужністю 125 кВт (170 л.с.). Автомобіль з 5-місним салоном (2+3) комплектується акумулятором на 51 кВт-год із запасом ходу 350 км, чого достатньо для денної роботи кількох лікарів у першу та другу зміну.

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З таким запасом ходу лікар з районної лікарні може спокійно виїздити до пацієнтів у села та віддалені громади, якщо стан дороги дозволяє, оскільки це не позашляховик.

МОЗ України ще не повідомив, куди і в якій кількості розподілено автомобілі. Однак вже є перші повідомлення з регіонів. Скажімо, медичні заклади Кіровоградщини отримали сім електромобілів. Як повідомив у Telegram начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, перші три авто передано у Вільшанську, Компаніївську та Благовіщенську громади.

Фото: МОЗ України