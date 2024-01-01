В медучреждения Украины начали поступать электромобили: кому и для чего

Как говорится в сообщении Минздрава Украины, электромобили MG4 закуплены в рамках совместного проекта с World Bank Ukraine "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (Heal Ukraine). И хотя во время массового отключения электроэнергии это для некоторых может выглядеть немного странным решением, упреков быть не должно из-за нескольких положительных факторов.

Во-первых, это экологически чистый альтернативный и сравнительно дешевый вид транспорта. В автосалоне Morris Garages на Кольцевой столицы за MG4 просят 999,6 тыс. грн.

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В других автосалонах хэтчбеки такого класса от мировых брендов в дизельной и бензиновых версиях стоят за миллион гривен. Аккумуляторная машина с электродвигателем 54 кВт и 8 АКПП 2023 г.в. продается за 1 350 500 грн, а нынешнего еще дороже - 1 378 100 грн.

Во-вторых, едва ли не впервые за 10 лет автомобили в Украине покупаются по целевому назначению для обеспечения медицинских работников первичного звена, которые нуждаются в дополнительной мобильности в работе, связанной с выездом к пациентам. Есть надежда, что электромобили попадут именно для обеспечения работы семейных врачей, узкоспециализированных медиков и патронажных медсестер, а не для обслуживания директоров медицинских учреждений.

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В-третьих, перебои с поставками электроэнергии присущи пиковым часам нагрузки, ночью потребности падают и фиксируется даже ее избыток. Именно поэтому зарядка аккумуляторов не будет проблемной, а по ночному тарифу еще и дешевле.

Поездка такого электромобиля будет экономически оправданной и почти вдвое дешевле классического авто с ДВС, поскольку MG4 имеет только задний привод с одним электромотором мощностью 125 кВт (170 л.с.). Автомобиль с 5-местным салоном (2+3) комплектуется аккумулятором на 51 кВт-ч с запасом хода 350 км, чего достаточно для дневной работы нескольких врачей в первую и вторую смену.

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С таким запасом хода врач из районной больницы может спокойно выезжать к пациентам в села и отдаленные громады, если состояние дороги позволяет, поскольку это не внедорожник.

Минздрав Украины еще не сообщил, куда и в каком количестве распределены автомобили. Однако уже есть первые сообщения из регионов. Скажем, медицинские учреждения Кировоградщины получили семь электромобилей. Как сообщил в Telegram начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович, первые три авто переданы в Ольшанскую, Компанеевскую и Благовещенскую громады.

Фото: Минздрав Украины