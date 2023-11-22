Министерство обороны США составило по состоянию на 20 ноября 2023 года уточненную справку о предоставленной помощи Украине за время правления Байдена и в период с 24 февраля 2022 года по упомянутое число.
В первом случае во времена президентства Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Киеву более 44,8 миллиарда долларов помощи. Конкретно с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года до 20 ноября 2023 года – 44,2 миллиарда долларов.
Американский танк Abrams. Фото из открытых источников
Наземный транспорт:
- - 31 танк Abrams;
- - 45 танков Т-72Б;
- - 186 боевых машин пехоты Bradley;
- - 4 машины группы огневой поддержки Bradley;
- - 189 бронетранспортеров Stryker;
- - 300 бронетранспортеров M113;
- - 250 бронированных машин безопасности M1117;
- - 500+ противоминно-устойчивых транспортных средств с засадой MRAP;
- - 2000+ многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- - 200+ легких тактических автомобилей;
- - 300+ БМП;
- - 80 грузовиков т для перевозки тяжелой техники;
- - 124 прицепа для перевозки тяжелой техники;
- - 600+ тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники;
- - 131 тактический автомобиль для подъема техники;
- - 10 командно-штабных машин;
- - 30 автомобилей боеприпасов 30 автомобилей боеприпасов;
- - 18 бронированных мостовых систем;
- - 8 транспортных средств и оборудования материально-технического обеспечения 8 транспортных средств и оборудования;
- - 239 топливозаправщиков;
- - 105 топливоприцепов;
- - 58 водовозных прицепов;
- - 6 бронированных легковых автомобилей.
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Противовоздушная оборона:
- - 1 батарея ПВО Patriot и боеприпасы;
- - 12 зенитно-ракетных систем NASAMS и боеприпасы;
- - грузовики и боеприпасы c-UAS;
- - мобильные ракетные комплексы c-UAS с лазерным наведением;
- - 21 РЛС воздушного наблюдения.
В опубликованном перечне также значатся боеприпасы, стрелковое оружие, средства связи, беспилотные летательные аппараты, морские дроны, системы электронной защиты, радиоэлектронной борьбы, медикаменты, всякая амуниция и тому подобное. В дальнейшем такая помощь также будет.
Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III в ходе недавнего визита в Киев отметил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в защите от российской агрессии.
"Я хочу заверить руководство, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут поддерживать Украину. Мы будем продолжать работу, чтобы убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно для достижения успеха на поле боя", — заверил Ллойд Дж. Остин.