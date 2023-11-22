Министерство обороны США составило по состоянию на 20 ноября 2023 года уточненную справку о предоставленной помощи Украине за время правления Байдена и в период с 24 февраля 2022 года по упомянутое число.

В первом случае во времена президентства Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Киеву более 44,8 миллиарда долларов помощи. Конкретно с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года до 20 ноября 2023 года – 44,2 миллиарда долларов.

Американский танк Abrams. Фото из открытых источников

Наземный транспорт:

- 31 танк Abrams;

- 45 танков Т-72Б;

- 186 боевых машин пехоты Bradley;

- 4 машины группы огневой поддержки Bradley;

- 189 бронетранспортеров Stryker;

- 300 бронетранспортеров M113;

- 250 бронированных машин безопасности M1117;

- 500+ противоминно-устойчивых транспортных средств с засадой MRAP;

- 2000+ многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

- 200+ легких тактических автомобилей;

- 300+ БМП;

- 80 грузовиков т для перевозки тяжелой техники;

- 124 прицепа для перевозки тяжелой техники;

- 600+ тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники;

- 131 тактический автомобиль для подъема техники;

- 10 командно-штабных машин;

- 30 автомобилей боеприпасов 30 автомобилей боеприпасов;

- 18 бронированных мостовых систем;

- 8 транспортных средств и оборудования материально-технического обеспечения 8 транспортных средств и оборудования;

- 239 топливозаправщиков;

- 105 топливоприцепов;

- 58 водовозных прицепов;

- 6 бронированных легковых автомобилей.

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Противовоздушная оборона:

- 1 батарея ПВО Patriot и боеприпасы;

- 12 зенитно-ракетных систем NASAMS и боеприпасы;

- грузовики и боеприпасы c-UAS;

- мобильные ракетные комплексы c-UAS с лазерным наведением;

- 21 РЛС воздушного наблюдения.

В опубликованном перечне также значатся боеприпасы, стрелковое оружие, средства связи, беспилотные летательные аппараты, морские дроны, системы электронной защиты, радиоэлектронной борьбы, медикаменты, всякая амуниция и тому подобное. В дальнейшем такая помощь также будет.

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III в ходе недавнего визита в Киев отметил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в защите от российской агрессии.

"Я хочу заверить руководство, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут поддерживать Украину. Мы будем продолжать работу, чтобы убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно для достижения успеха на поле боя", — заверил Ллойд Дж. Остин.