Міністерство оборони США склало станом на 20 листопада 2023 року уточнену довідку про надану допомогу Україні за час правління Байдена та в період з 24 лютого 2022 року по згадане число.

У першому випадку за часів президенства Джо Байдена Сполучені Штати виділили Києву понад 44,8 мільярда доларів допомоги. Конкретно з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2023 року – 44,2 мільярда доларів.

Американський танк Abrams. Фото з відкритих джерел

Наземний транспорт:

• 31 танк Abrams;

• 45 танків Т-72Б;

• 186 бойових машин піхоти Bradley;

• 4 машини групи вогневої підтримки Bradley;

• 189 бронетранспортерів Stryker;

• 300 бронетранспортерів M113;

• 250 броньованих машин безпеки M1117;

• 500+ протимінно-стійких транспортних засобів із засідкою MRAP;

• 2000+ багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

• 200+ легких тактичних автомобілів;

• 300+ БМП;

• 80 вантажівок т для перевезення важкої техніки;

• 124 причепи для перевезення важкої техніки;

• 600+ тактичних автомобілів для буксирування та транспортування техніки;

• 131 тактичний автомобіль для підйому техніки;

• 10 командно-штабних машин;

• 30 автомобілів боєприпасів;

• 18 броньованих мостових систем;

• 8 транспортних засобів та обладнання матеріально-технічного забезпечення;

• 239 паливозаправників;

• 105 паливопричепів;

• 58 водовозних причепів;

• 6 броньованих легкових автомобілів.

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Протиповітряна оборона:

• 1 батарея ППО Patriot та боєприпаси;

• 12 зенітно-ракетних систем NASAMS та боєприпасів;

• вантажівки та боєприпаси c-UAS;

• мобільні ракетні комплекси c-UAS з лазерним наведенням;

• 21 РЛС повітряного спостереження.

В опублікованому переліку також значаться боєприпаси, стрілецька зброя, засоби зв’язку, безпілотні літальні апарати, морські дрони, системи електронного захисту, радіоелектронної боротьби, медикаменти, усіляка амуніція тощо. Надалі така допомога також буде.

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III в ході недавнього візиту до Києва наголосив на непохитній підтримці Сполученими Штатами України у захисті від російської агресії.

"Я хоту запевнити керівництво, що Сполучені Штати Америки й надалі підтримуватимуть Україну. Ми будемо продовжувати роботу, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно для досягнення успіху на полі бою", - запевнив Ллойд Дж. Остін.