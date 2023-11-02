Союзники постачають Україні зброю, техніку, амуніцію, продовольство та медикаменти, не приховуючи ні обсяги, ні номенклатуру. Віднедавна навіть знято завісу з того, як американська військова техніка переправляється через Атлантику й потрапляє в Україну.

Відразу зазначимо, що вся логістика й маршрути постачання із США колісних, гусеничних машин та іншої техніки з повною викладкою переліку та кількості оприлюднена у відкритих джерелах. Найбільш прозоро та регулярно подає інформаційні звіти Міністерство оборони США.

Інші причетні до логістики урядові та комерційні структури Америки також працюють відкрито, публікуючи навіть графіки заходу океанських транспортників у європейські порти, звідки вантажі переправляються в Україну. Так що цією публікацію редакція Авто24 не розкрила жодної воєнної чи комерційної таємниці, які могли б нашкодити обороноздатності нашої країни.

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Звичайно, існує й секретна інформація, які можемо дізнатися хіба що після перемоги. Тож деякі деталі перевезень військових та гуманітарних вантажів справедливо лишається за сімома замками.

Армія виграє битви, а логістика виграє війни

Пентагон не приховує, що всі адресовані Україні вантажі накопичуються у американських портах Бомонт, Техас та на військовому терміналі TC Dock у Чарльстоні. Саме там формуються більшість партій на відправлення в Україну. В основному вантажі йдуть водним шляхом через Атлантику, оскільки перевалку літаками великих обсягів транспорту та піддонів з фасованими пакетуючими обв’язками здійснити надто складного і дорого.

Бойова машина Bradley Fighting Vehicle завантажується на ARC Integrity 25 січня 2023 року в Північному Чарльстоні, Південна Кароліна. Фото: Ustranscom

Так що океанське судноплавство на цій ділянці маршруту залишається в пріоритеті. Взагалі тут чітко окреслюються усі ознаки інтермодальних перевезень різними видами транспорту – спочатку автомобільним, залізничним, а потім морським.

У Європі технологія доставлення в Україну повторюється у зворотному переліку: судно, потяг, автомобільні трали. Вже на нашій території гусеничну техніку з товарних залізничних станцій адресно доставляють по підрозділах на низькорамних напівпричепах, а колісну переганяють своїм ходом.

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Найважливіший етап, звісно ж, морський, вірніше океанський, оскільки маршрут пролягає через Атлантику. Уряд США перевагу надав оператору American Roll-On Roll-Off Carrier (ARC), який діє під прапором США. Він єдиний, хто займається організацією доставлення вантажів на європейський континент. Військово-транспортні операції в роботі оператора займають чільне місце.

"Ми перевезли більшість усіх вантажів, що прямують через Атлантику на підтримку України. З серпня 2022 року по липень 2023 року ми перемістили приблизно 32 000 одиниць обладнання до Європи", — сказав керівник операцій ARC За словами Кріса Хейбель в інтерв’ю FreightWaves.

BFV стоять у черзі для завантаження в Чарльстоні. Фото: Ustranscom

Наразі на цій лінії компанія має п’ять “ро-ро” транспортників, що перевозять як вантажі для України, так і для військових підрозділів НАТО, дислокованих у країнах Європи. Тут залучені судна під назвою ARC Patriot, ARC Defender, ARC Independence й ARC Integrity у лінійному сполученні та Endurance в так званій "службі можливостей".

За словами Хейбеля, Endurance "є єдиним кораблем, який здатний перевозити цілу бригаду техніки за один прийом, тому військові дуже люблять використовувати його для великих рейсів".

До речі, коли редакція Авто24 готувала цей матеріал, то ARC Endurance стояв біля причальної стінки у Гдині (Польща), а прийшов він туди з уже згаданого вище порту Бомонт (Beaumont), що є одним з трьох американських терміналів накопичення та формування усіляких вантажів для України. Про характер вантажів можемо лише здогадуватися.

ARC у статусі нашого союзника

Вантажі, що перевозяться океанськими транспортниками ARC для України, включають колісну та гусеничну техніку, у тому числі бойові машини Bradley (BFV), а також ракетні системи, у тому числі мобільні системи Himars.

Це підтвердилося у пресрелізі Транспортного командування США (Ustranscom). Там було зазначено, що 60 BFV були завантажені на борт ARC Integrity в Чарльстоні, штат Південна Кароліна. То було у січні.

Бойові машини Bradley паркуються на борту ARC для далекої подорожі через Атлантику. Фото: Ustranscom

Тоді на борт ARC Integrity загнали понад 60 одиниць Bradley, призначених для ЗСУ. На цій стадії допомагали у завантаженні та фіксації техніки спеціалісти 841-го транспортного батальйону армії США.

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В Європі цим займалися спеціалісти вже іншого підрозділу, які виводили техніку з трюмів на причал і потім вже переганяли на залізничні платформи, де машини фіксували кріпильними системами для перевезення в Україну.

"Ситуація в Україні дійсно вивела на перший план важливість матеріально-технічного забезпечення та складність проєктування та підтримки потужності. Наша підтримка України була б неможливою без міцних відносин, які ми маємо з нашими союзниками та партнерами, які забезпечили доступ, базування для полегшення доставляння допомоги", — сказала генерал, командувач Ustranscom Жаклін Ван Овост.

Судна ARC “ro-ro” не перевозять боєприпаси чи ракети. Таке обладнання транспортується в Європу контейнеровозами або балкерними суднами.

Як правило, на завантаженні та розвантаженні бойових машин у портах відправлення та призначення залучені не армійські водії-механіки, а підготовлені спеціалісти стивідорної компанії – працюють акуратно і швидко. Фото: Ustranscom

У Європі вантажі з-за океану приймають у німецькому Бремерхафені, польських Гданськ і Гдиня, данських Аарус і Есб'єрг. Долучилися також Клайпеда з Литви та Александруполіс з Греції. Нещодавно вантажі згаданого оператора став приймати й естонський порт Мууга.

Доставлені з-за океану воєнні та гуманітарні вантажі, як і від європейських союзників, суходолом в основному направляться до України залізничним транспортом. Але ці маршрути вже не афішуються, це й зрозуміло – російській розвідці не варто знати, куди й що везуть ешелони українською територією.