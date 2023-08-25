Рівне поступово перетворюється на потужний гуманітарний хаб: місто знову прийняло від благодійників велику партію спецтехніки для прифронтових і деокупованих території України.

Караван з 22 спецавтомобілів прибув з США через океан в Європу, а потім в Україну. Посприяв цьому палкий прихильник стійкості українського народу Кріс Менсон, який заснував благодійний фонд "US ambulances for Ukraine".

Голова фонду разом зі своїми співвітчизниками збирає кошти на придбання для України машин евакуації, пожежного транспорту, карет швидкої допомоги.

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За час війни згаданий фонд переправив у Рівне 65 одиниць спецтранспорту різних розмірних груп і призначення. У всіх випадках це була не бойова техніка – медико-санітарний та пожежно-рятувальний сегменти. Перша поставка сталася вже весною минулого року, коли Україна в активній фазі захищалася від окупантів на півночі, сході й півдні.

Техніку підбирають всією Америкою, викуповують, у сервісних центрах доводять технічний стан до ладу, доукомплектовують і переправляють в Україну. Цього разу з-поміж спецтранспорту прибув потужний пожежний автомобіль, графічні ознаки якого вказують на колишню належність до служби порятунку Лейк Освіго (Lake Oswego) — міста в окрузі Клакамас штату Орегон.

У місцевому депо знали, що їх машина купується для України. Тому вчинили дещо інакше, ніж з іншою технікою, що йшла на продаж. Викликані сервісні інженери провели повне обслуговування всього пожежного обладнання, замінили окремі сумнівні системи та деталі, а механіки здійснили позачергове ТО базового шасі, замінили оливу, фільтри, вклали справні рукави, додали у комплектацію усілякий допоміжний інвентар. І тільки після цих робіт передали пожежний автомобіль благодійному фонду, вклавши свою часту в допомогу Україні.

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"Наш давній друг Кріс Менсон загалом за час війни привіз п’ятдесят автомобілів медичної евакуації, вісім пожежних машин, сім позашляховиків. Ці автівки особисто везуть в Україну волонтери-іноземці. Вони вірять у нашу перемогу не менше, ніж ми. Люди, які самі були пожежниками, медпрацівниками. Крім нашої області, машини передаємо, перш за все, на прифронтові та деокуповані території", – зазначив під час урочистого церемоніалу прийому техніки керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

У нинішній партії спецавтомобілів також прибув медичний транспорт на шасі LCV з надбудовами та у вагонній компоновці кузова. Це в основному техніка Chevrolet. Є також легкові автомобілі Ford для оперативних рятувальних служб.