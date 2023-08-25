Ровно постепенно превращается в мощный гуманитарный хаб: город снова принял от благотворителей крупную партию спецтехники для прифронтовых и деоккупированных территорий Украины.

Караван из 22 спецавтомобилей прибыл из США через океан в Европу, а затем в Украину. Посодействовал этому ярый сторонник стойкости украинского народа Крис Мэнсон, который основал благотворительный фонд US ambulances for Ukraine.

Глава фонда вместе со своими соотечественниками собирает средства на приобретение для Украины машин эвакуации, пожарного транспорта, карет скорой помощи.

Читайте также Из Львова пойдет гуманитарная техника для прифронтовых регионов

За время войны упомянутый фонд переправил в Ровно 65 единиц спецтранспорта разных размерных групп и назначения. Во всех случаях это не боевая техника – медико-санитарный и пожарно-спасательный сегменты. Первая поставка произошла уже весной прошлого года, когда Украина в активной фазе защищалась от окупантов на севере, востоке и юге.

Технику подбирают по всей Америке, выкупают, в сервисных центрах доводят техническое состояние в порядок, доукомплектовуют и переправляют в Украину. На этот раз в группе спецтранспорта прибыл мощный пожарный автомобиль, графические признаки которого указывают на прежнюю принадлежность к службе спасения Лейк Освиго (Lake Oswego) — города в округе Клакамас штата Орегон.

В местном депо знали, что их машина покупается для Украины. Поэтому поступили несколько иначе, чем с другой техникой, которая шла на продажу. Вызванные сервисные инженеры провели полное обслуживание всего пожарного оборудования, заменили отдельные сомнительные системы и детали, а механики осуществили внеочередное ТО базового шасси, заменили масло, фильтры, вложили исправные рукава, добавили в комплектацию вспомогательный инвентарь. И только после этих работ передали пожарный автомобиль благотворительному фонду, вложив свою долю в помощь Украине.

Читайте также Volkswagen Crafter превратили в больницу на колесах

"Наш давний друг Крис Мэнсон в общей сложности за время войны привез пятьдесят автомобилей медицинской эвакуации, восемь пожарных машин, семь внедорожников. Эти машины лично везут в Украину волонтеры-иностранцы. Они верят в нашу победу не меньше, чем мы. Люди, которые сами сами были пожарными, медработниками. Кроме нашей области, машины передаем, прежде всего, на прифронтовые и деоккупированные территории", – отметил во время торжественного церемониала приема техники руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

В нынешней партии спецавтомобилей также прибыл медицинский транспорт на шасси LCV с надстройками и в вагонной компоновке кузова. Это в основном техника Chevrolet. Имеются также легковые автомобили Ford для оперативных спасательных служб.