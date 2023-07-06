11-й гуманитарный конвой волонтерского центра Water4Ukraine автомобилей разного назначения прибыл из Германии.

Четыре автобуса, пожарный автомобиль и грузовик поступили в адрес коммунального предприятия в виде гуманитарной помощи. После пересечения границы транспортную колонну расформировали, перераспределили и сменили получателей. Как сообщает мэрия Львова, практически вся техника уйдет в прифронтовые регионы.

Многоместные автобусы отправляются в автопарки водоканалов Запорожья, Николаева, Днепра и Чернигова. Пожарный автомобиль решили подарить коллегам из легендарной Чернобыевки на Херсонщине. Себе львовяне оставили только Volkswagen Т4 с бортовым кузовом.

Читайте также Во Львовской области создали коммерческий электромобиль "Карпаты"

Волонтерская делегация Water4Ukraine с таким решением согласилась. Год назад эта организация наладила дружеские отношения с Львовским водоканалом и с тех пор доставляет в его адрес гуманитарные грузы.

Львовяне и немецкие волонтеры в очередной раз встретились во дворе "Львовводоканала". Фото: Львовская мэрия

За период такого сотрудничества на предприятие пришли 11 гуманитарных конвоев с технической помощью и автотехникой, которая сразу распределялась по водоканалам городов Украины. Немецкие волонтеры сами перегоняют технику и осуществляют транспортировку грузов за свой счет.

ЛГКП "Львовводоканал" в этой миссии стал своеобразным хабом, где концентрируется вся направленная из Германии техника и откуда ее забирают представители других водоканалов. По неписаным правилам львовяне оставляют себе лишь небольшую часть грузов и машин, передавая львиную долю подаренного водоканалам в прифронтовой и деоккупированной зоне.

Читайте также Львов планирует купить электробусы

Поступки львовян с передачей коллегам в пострадавшие регионы грузов материально-технического обеспечения, бытовых товаров, спецодежды, инструментов и автомобилей очень одобрительно воспринимаются центром Water4Ukraine и побуждаеют немецких волонтеров к еще более активному сбору средств на новые конвои.

"На этот раз в составе немецкой делегации было 18 человек. Большинство из них уже стали хорошими друзьями для нас, ведь уже не впервые в Украине и во Львове. Несмотря на войну и частые рашистские обстрелы нашего города, они не боятся пересекать границу и ехать сюда", – рассказывают в коммунальном предприятии Львова.

Себе львовяне оставили только бортовой Volkswagen Т4 с двухрядной кабиной. Фото: Львовская мэрия