11-й гуманітарний конвой волонтерського центру Water4Ukraine автомобілів різного призначення прибув з Німеччини.

Чотири автобуси, пожежний автомобіль та вантажівка надійшли на адресу комунального підприємства у вигляді гуманітарної допомоги. Після перетину кордону транспортну колону розформували, перерозподілили й змінили отримувачів. Як повідомляє мерія Львова, практично вся техніка піде у прифронтові регіони.

Багатомісні автобуси відправляються в автопарки водоканалів Запоріжжя, Миколаєва, Дніпра, та Чернігова. Пожежний автомобіль вирішено подарувати колегам з легендарної Чорнобаївки на Херсонщині. Собі львів’яни залишили тільки Volkswagen Т4 з бортовим кузовом.

Читайте також На Львівщині створили комерційний електромобіль "Карпати"

Волонтерська делегація Water4Ukraine з таким рішенням погодилася. Рік тому ця організація налагодила дружні стосунки з Львівським водоканалом й відтоді доправляє на його адресу гуманітарні вантажі.

Львів’яни та німецькі волонтери в черговий раз зустрілися на подвір’ї "Львівводоканалу". Фото: Львівська мерія

За період такої співпраці на підприємство прийшло 11 гуманітарних конвоїв із технічною допомогою та автотехнікою, що відразу розподілялася по водоканалах міст України. Німецькі волонтери самі переганяють техніку та здійснюють транспортування вантажів за свій кошт.

ЛМКП "Львівводоканал" у цій місії став своєрідним хабом, де концентрується вся направлена з Німеччини техніка і звідки її забирають представники інших водоканалів. За неписаними правилами львів’яни лишають собі лише невеличку частину вантажів та машин, передаючи левову частку подарованого водоканалам у прифронтовій та деокупованій зоні.

Читайте також Львів планує купити електробуси

Вчинки львів’ян з передачею колегам у постраждалі регіони вантажів матеріально-технічного забезпечення, побутових товарів, спецодягу, інструментів та автомобілів дуже схвально сприймається центром Water4Ukraine й спонукає німецьких волонтерів до ще активнішого збору коштів на нові конвої.

"Цього разу у складі німецької делегації було 18 осіб. Більшість з них уже стали добрими друзями для нас, адже уже не вперше в Україні та у Львові. Попри війну й часті рашистські обстріли нашого міста, вони не бояться перетинати кордон і їхати сюди", - розповідають у комунальному підприємстві Львова.

Собі львів’яни лишили тільки бортовий Volkswagen Т4 з дворядною кабіною. Фото: Львівська мерія